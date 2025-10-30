Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Εκκωφαντικό ξεκίνημα στη σεζόν για τον Γιόκιτς: Τέσσερα triple double στα τέσσερα πρώτα ματς
Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν ασταμάτητος με 21 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ στη νίκη των Νάγκες επί των Πέλικανς
Επιδείξη δύναμης έκαναν οι Ντένβερ Νάγκετς κόντρα στους Πέλικανς τους οποίους νίκησαν εύκολα με 122-88.
Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν ασταμάτητος με 21 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ πετυχαίνοντας το 4ο triple double για φέτος σε ισάριθμα ματς στο κορυφαίο ξεκίνημα της καριέρας του
Ο Joker είχε 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ με τους Γουόριορς, ενώ μέτρησε 14 πόντους, 14 ριμπάουντ και 15 ασίστ κόντρα στους Σανς. Τέλος είχε 25 πόντους, 19 ριμπάουντ και 10 ασίστ απέναντι στη Μινεσότα.
Τα κέφια στα πρώτα ματς μέσα στη σεζόν δείχνουν ότι ο Σέρβος ψηλός σίγουρα θα παλέψει για άλλη μια σεζόν για το βραβείο του MVP, δείχνοντας πως συνεχίζει να αποτελεί έναν εκ των 2-3 κορυφαίων παικτών του πλανήτη.
