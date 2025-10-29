Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χρήστου Κόντη
Ο Έλληνας τεχνικός είναι και με τη βούλα ο διάδοχος του Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο των Κρητικών
Η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί από την περασμένη Δευτέρα, αλλά η επισημοποίηση της έγινε σήμερα το πρωί με τη σχετική ανακοίνωση που φέρνει και επίσημα τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο του ΟΦΗ.
Ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται από την Τρίτη (28/10) στο Ηράκλειο, έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και πλέον ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα, έχοντας αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκός μόλις την περασμένη Παρασκευή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΦΗ
«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον κ. Χρήστο Κόντη, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους πιο εξελίξιμους προπονητές στη χώρα μας.
Σε ηλικία 36 ετών ο κ. Κόντης ήταν άμεσος συνεργάτης του κ. Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον ΑΠΟΕΛ, με τον οποίο πανηγύρισαν την κατάκτηση του κυπριακού πρωταθλήματος, καθώς και τη συμμετοχή της ομάδας στη φάση των ομίλων του Champions League.
Από το 2013 ως το 2017 ανέλαβαν την τεχνική ηγεσία της Al Nasr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου πανηγύρισαν την κατάκτηση του GCC Champions Cup (2013-14) και των κυπέλλων των ΗΑΕ President Cup & Etisalat Cup (2014-15).
Το 2017–18 ήταν στο τεχνικό τιμ του Ολυμπιακού, ολοκληρώνοντας τη σεζόν ως πρώτος προπονητής.
Το 2019–20 εργάστηκε στην Hatta Club και παρέμεινε ως τα μέσα της σεζόν 2020–21, όταν εντάχθηκε ξανά στο τεχνικό επιτελείο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ως άμεσος συνεργάτης του στον πάγκο του Παναθηναϊκό, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023.
Τον Φεβρουάριο του 2024 ως προπονητής του ΝΠΣ Βόλου, κατάφερε να διατηρήσει την ομάδα της Μαγνησίας στη Superleague, ενώ λίγο πριν το φινάλε της σεζόν 2023-24 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού και ως πρώτος προπονητής κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.
Ακολούθησε η συνεργασία με την Al Fayha στη Σαουδική Αραβία, ενώ τελευταίος σταθμός της προπονητικής του καριέρας ήταν ο Παναθηναϊκός.
Ο Χρήστος Κόντης νέος προπονητής του ΟΦΗ!— OFI Crete F.C. (@OFI_Crete) October 29, 2025
Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον κ. Χρήστο Κόντη, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους πιο εξελίξιμους προπονητές στη χώρα μας.
✍️https://t.co/FvBXGJUGZZ#oficretefc #ofifc #announcement #monoofi pic.twitter.com/j4sIZiQeQ3
Μαζί με τον κ. Κόντη, το τεχνικό τιμ της ομάδας μας θα στελεχώσουν οι: Αλέξανδρος Τζιόλης (άμεσος συνεργάτης προπονητή), Ευθύμης Κυπριανού (προπονητής φυσικής κατάστασης), Διονύσης Χιώτης (προπονητής τερματοφυλάκων) και Χάρης Τσελεμπόνης (αναλυτής)».
