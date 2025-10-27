Ηρακλής: Τέλος ο Σιγάλας από την τεχνική ηγεσία των «κυανόλευκων»

Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία του Ηρακλή ο Γιώργος Σιγάλας, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την «κυανόλευκη» ΚΑΕ
Παρελθόν για τον Ηρακλή αποτελεί ο Γιώργος Σιγάλας. Η άσχημη εκκίνηση του «Γηραιού» στην Greek Basketball League (1-3), με τελευταίο αποτέλεσμα τη βαριά, εντός έδρας, ήττα από την ΑΕΚ (61-82, 24/10), οδήγησαν τους διοικούντες την ΚΑΕ να αποφασίσουν τον τερματισμό της συνεργασίας μαζί του.
Οι Θεσσαλονικείς γνωστοποίησαν σήμερα το γεγονός, αναφέροντας σε ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Σιγάλα.
Ο coach Σιγάλας ήρθε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ομάδας και αποτέλεσε τον βασικότερο συντελεστή της αλλαγής και της πορείας προς την άνοδο στη GBL. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Ηρακλής θα του είναι πάντα ευγνώμων και θα τον θεωρεί μέλος της οικογένειάς του.
Η ΚΑΕ Ηρακλής εύχεται στον Γιώργο Σιγάλα καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
