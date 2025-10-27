Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Κωστούλας: «Περηφάνεια για το πρώτο μου γκολ στην Premier League»
Κωστούλας: «Περηφάνεια για το πρώτο μου γκολ στην Premier League»
Ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον σκόραρε στο «Ολντ Τράφορντ» και δήλωσε περήφανος για τη στιγμή αυτή, υποσχόμενος περισσότερα στο μέλλον
Ο Μπάμπης Κωστούλας έδειξε ένα δείγμα του ταλέντου του. Στην μόλις δεύτερη συμμετοχή του στο αγγλικό πρωτάθλημα, αφού πέρασε και πάλι αλλαγή, στο ματς της Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ» κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρήκε δίχτυα. Στο 79ο λεπτό μπήκε στο γήπεδο και αφού απείλησε στο 88' με σουτ, στις καθυστερήσεις βρήκε δίχτυα με κεφαλιά και μείωσε προσωρινά σε 3-2.
Ο 18χρονος Ελληνας επιθετικός, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, βρήκε δίχτυα και δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του: «Περήφανη στιγμή σκοράροντας το πρώτο μου γκολ στην Premier League. Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και θα επιστρέψουμε δριμύτεροι», έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ειδήσεις σήμερα:
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Ο 18χρονος Ελληνας επιθετικός, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, βρήκε δίχτυα και δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά του: «Περήφανη στιγμή σκοράροντας το πρώτο μου γκολ στην Premier League. Δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και θα επιστρέψουμε δριμύτεροι», έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
View this post on Instagram
Ειδήσεις σήμερα:
Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές
«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες
Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα