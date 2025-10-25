Ηλιόπουλος: «Αυτοί που προσπαθούν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ, θα λογοδοτήσουν σε όλες τις Αρχές»

Κλείσιμο

Η ΑΕΚ μετά την απαλλαγή της στην υπόθεση του Στεφάν Λανουά με ανακοίνωση της είχε τονίσει ότι «όσοι αποπειράθηκαν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ θα λογοδοτήσουν» και αυτό επανέλαβε ο Μάριος Ηλιόπουλος με επίσημη δήλωσή του.Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ ξεκαθάρισε πως μετά το περιστατικό με το σπασμένο τζάμι στο Περιστέρι, για το οποίο δικαιώθηκε, αλλά και έπειτα από την απαλλαγή της Ένωσης στην υπόθεση Λανουά, οι κιτρινόμαυροι περνάνε στην αντεπίθεση. Τόνισε πως «το θέατρο και τα φαινόμενα απολυταρχισμού στο ποδόσφαιρο τελειώνουν», προσθέτοντας πως «όλοι όσοι αγαπούν τον Αθλητισμό και το Ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως ομάδας – εξάλλου πρόκειται και για κοινή λογική - θα έχουν αύριο Κυριακή τα μάτια τους στο Ντέρμπι και στην τήρηση του Ευ Αγωνίζεσθαι».«Έκανα πρόσφατα δηλώσεις με τις οποίες προειδοποίησα να πάψουν κάποιοι να σκάβουν λάκκους γιατί θα πέσουν οι ίδιοι μέσα... Οι ίδιοι όμως συνέχισαν. Και για δεύτερη φορά έπεσαν ξανά μέσα στον λάκκο.Προσπάθησαν λυσσαλέα κατά το διάστημα των τελευταίων 15 ημερών να διαστρεβλώσουν και μάλιστα δύο φορές, τον ορισμό φαινόμενο Βίας. Με τζάμια, και με δήθεν προπηλακισμούς. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις απέτυχαν παταγωδώς.... Εξ΄ιδίων κρίνουν τα αλλότρια.Αυτοί που προσπαθούν να σπιλώσουν την οικογένεια της ΑΕΚ, θα λογοδοτήσουν σε όλες τις Αρχές.Τέλος το θέατρο και τα φαινόμενα απολυταρχισμού στο ποδόσφαιρο...Καθαρότητα και Ευ Αγωνίζεσθαι, μακριά από Παρασκήνιο και Βία.Η ΑΕΚ είναι Σύμβολο, είναι Ιδέα...δεν φοβάται κ θα είναι για Πάντα Μονομάχος στη πρώτη γραμμή...Όλοι όσοι αγαπούν τον Αθλητισμό και το Ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως ομάδας – εξάλλου πρόκειται και για κοινή λογική - θα έχουν αύριο Κυριακή τα μάτια τους στο Ντέρμπι και στην τήρηση του Ευ Αγωνίζεσθαι...».Πηγή:www.gazzetta.gr