Ολυμπιακός: Ο Έσε αποτελεί ρυθμιστή της 11άδας και είναι υποψήφιος για 2 θέσεις - Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ
Ο Ισπανός τεχνικός καταστρώνει τα σχέδιά του για τον αγώνα με την ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής
Σαντιάγκο Εσε. Ο Αργεντίνος εξαρχής ήταν και συνεχίζει να είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς χαφ του Ολυμπιακού αλλά και γενικά μία σταθερά που δεν περνά ποτέ απαρατήρητη. Στη συνθήκη που υπάρχει ενόψει του Ολυμπακός - ΑΕΚ την Κυριακή ο Έσε είναι ένας από τους παίκτες που έχουν τον πρώτο λόγο για να είναι βασικοί.
Σε σχέση με αυτό το ντέρμπι οι βασικές εκδοχές για τον διεθνή μέσο - που ως γνωστόν αποβλήθηκε στο παιχνίδι της Βαρκελώνης παίρνοντας μία ανύπαρκτη 2η κίτρινη και ενώ μετά η ομάδα του επηρεάστηκε για τα καλά από αυτήν την εξέλιξη - είναι δύο. Η πρώτη είναι για να τοποθετηθεί στον άξονα μπροστά από το εξάρι που θα επιλεγεί και η 2η να παίξει πίσω από τον Ελ Καμπί αντί του Τσικίνιο (που ακόμα και εάν καταφέρει να μπει αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής στο Φάληρο το πιθανότερο είναι να βρίσκεται στον πάγκο και όχι να είναι ενδεκαδάτος).
Ως προς την 2η περίσταση είναι μία θέση όπου έχει δοκιμαατεί αλλά δεν είναι η φυσική του. Επίσης πάνω σε αυτό το πλαίσιο αυτή η μετατόπισή του θα σημαίνει ότι πίσω του θα είναι δύο χαφ για το παιχνίδι της Κυριακής. Για τον δε άξονα θέσεις βασικού διεκδικούν τουλάχιστον 3 παίκτες: Σιπιόνι, Γκαρθία και Μουζακίτης.
Πηγή: Gazzetta.gr
