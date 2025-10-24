Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Βίντεο: Δείτε το υποψήφιο για γκολ της χρονιάς στο ντέρμπι της Μόσχας
Βίντεο: Δείτε το υποψήφιο για γκολ της χρονιάς στο ντέρμπι της Μόσχας
Η Λοκομοτίβ επικράτησε με 3-0 της ΤΣΣΚΑ στο μεγάλο ματς της ρωσικής πρωτεύουσας κι ο Ντμίτρι Βορομπόφ έθεσε υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς
Για την 12η αγωνιστική της ρωσικής Premier Liga, η Λοκομοτίβ υποδέχθηκε την ΤΣΣΚΑ στο πολύ μεγάλο ντέρμπι της Μόσχας, που ήταν και ντέρμπι κορυφής καθώς πριν την έναρξη του οι φιλοξενούμενοι ήταν στην πρώτη θέση με 26 βαθμούς και οι γηπεδούχοι στη 2η με 23 βαθμούς (όσους και η Κράσνονταρ).
Η «Λόκο» μετέτρεψε το ντέρμπι σε πραγματικό περίπατο καθώς επικράτησε με το εμφατικό 3-0 και πέρασε στην πρώτη θέση (μαζί με την Κράσνονταρ), αλλά όλα τα λεφτά ήταν το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης το οποίο ήρθε στις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου και είχε τη σφραγίδα του Ντμίτρι Βορομπόφ.
Ο 28χρονος επιθετικός πίεσε τον τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ, Τόροπ και με την κόντρα που έβαλε στην απομάκρυνση του η μπάλα πήρε απίστευτα φάλτσα κυλώντας πάνω στην τελική γραμμή καταλήγοντας στο σημαιάκι του κόρνερ. Ο Βορομπόφ αντιλήφθηκε την πορεία της και έτρεξε πρώτος και γυρίζοντας το πρόσωπο του προς την εστία έκανε μια σέντρα σουτ, σημειώνοντας ένα απίστευτο γκολ την ώρα που ο Τόροπ προσπαθούσε να καταλάβει πως η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.
Ειδήσεις σήμερα:
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
Η «Λόκο» μετέτρεψε το ντέρμπι σε πραγματικό περίπατο καθώς επικράτησε με το εμφατικό 3-0 και πέρασε στην πρώτη θέση (μαζί με την Κράσνονταρ), αλλά όλα τα λεφτά ήταν το δεύτερο γκολ της αναμέτρησης το οποίο ήρθε στις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου και είχε τη σφραγίδα του Ντμίτρι Βορομπόφ.
Ο 28χρονος επιθετικός πίεσε τον τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ, Τόροπ και με την κόντρα που έβαλε στην απομάκρυνση του η μπάλα πήρε απίστευτα φάλτσα κυλώντας πάνω στην τελική γραμμή καταλήγοντας στο σημαιάκι του κόρνερ. Ο Βορομπόφ αντιλήφθηκε την πορεία της και έτρεξε πρώτος και γυρίζοντας το πρόσωπο του προς την εστία έκανε μια σέντρα σουτ, σημειώνοντας ένα απίστευτο γκολ την ώρα που ο Τόροπ προσπαθούσε να καταλάβει πως η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.
Pozisyon başlarken, böyle biteceğini tahmin edemiyorsunuz.— kutay ersöz (@48kutay) October 21, 2025
🇷🇺 Rusya Ligi, Moskova derbisi
⚽️Dmitriy Vorobyev (Lokomotiv) 🆚 CSKApic.twitter.com/j2HQsWggVI
Ειδήσεις σήμερα:
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα
Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα