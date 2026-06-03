Το φάουλ που δόθηκε στον Φουρνιέ και έκανε έξαλλο τον Αταμάν και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, βίντεο
Το φάουλ που δόθηκε στον Φουρνιέ και έκανε έξαλλο τον Αταμάν και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, βίντεο
Η πρώτη διαιτητής του αγώνα Βασιλική Τσαρούχα έδωσε φάουλ του Ναν πάνω στον Φουρνιέ στο 75-73 και ενώ το χρονόμετρο έδειχνε 00:44 και είχαν μείνει 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 82-76 στον πρώτο τελικό της Basket League και έκανε το 1-0 στη σειρά.
Ο Παναθηναϊκός και ειδικά ο Εργκίν Αταμάν διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη διαιτησία του αγώνα και ειδικά για τη μεγάλη διαφορά στις κερδισμένες βολές των δύο ομάδων, που ήταν 29 για τον Ολυμπιακό και 5 για τον Παναθηναϊκό.
Η φάση όμως που έκανε έξαλλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τον Αταμάν, ήρθε 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ενώ το σκορ ήταν 75-73 υπέρ του Ολυμπιακού.
Ο Φουρνιέ κρατούσε τη μπάλα στην κορυφή και προσποιήθηκε στον Ναν, ενώ έμεναν 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης, οι διαιτητές έδωσαν φάουλ του Αμερικανού πάνω στον Γάλλο, κάτι το οποίο έκανε τον πάγκο του Παναθηναϊκού να γίνει έξαλλος.
Ο Παναθηναϊκός και ειδικά ο Εργκίν Αταμάν διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη διαιτησία του αγώνα και ειδικά για τη μεγάλη διαφορά στις κερδισμένες βολές των δύο ομάδων, που ήταν 29 για τον Ολυμπιακό και 5 για τον Παναθηναϊκό.
Η φάση όμως που έκανε έξαλλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τον Αταμάν, ήρθε 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ενώ το σκορ ήταν 75-73 υπέρ του Ολυμπιακού.
Ο Φουρνιέ κρατούσε τη μπάλα στην κορυφή και προσποιήθηκε στον Ναν, ενώ έμεναν 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης, οι διαιτητές έδωσαν φάουλ του Αμερικανού πάνω στον Γάλλο, κάτι το οποίο έκανε τον πάγκο του Παναθηναϊκού να γίνει έξαλλος.
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