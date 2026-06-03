Το φάουλ που δόθηκε στον Φουρνιέ και έκανε έξαλλο τον Αταμάν και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, βίντεο

Η πρώτη διαιτητής του αγώνα Βασιλική Τσαρούχα έδωσε φάουλ του Ναν πάνω στον Φουρνιέ στο 75-73 και ενώ το χρονόμετρο έδειχνε 00:44 και είχαν μείνει 2 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης