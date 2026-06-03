Έριξε την «βόμβα» ο Πέρεθ: «Αν εκλεγώ ο Μουρίνιο θα είναι ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης»
SPORTS
Ζοσέ Μουρίνιο Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ

Έριξε την «βόμβα» ο Πέρεθ: «Αν εκλεγώ ο Μουρίνιο θα είναι ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επιβεβαίωσε και τυπικά πως σε περίπτωση που παραμείνει στον προεδρικό θώκο, νέος προπονητής της Ρεάλ θα είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο

Έριξε την «βόμβα» ο Πέρεθ: «Αν εκλεγώ ο Μουρίνιο θα είναι ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης»
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Ήταν κοινό μυστικό, αλλά πλέον υπάρχει κι επιβεβαίωση από επίσημα χείλη.

Σε περίπτωση που ο Φλορεντίνο Πέρεθ κερδίσει τις εκλογές για την προεδρεία της Ρεάλ, ο Ζοσέ Μουρίνιο θα καθίσει ξανά στον μαδριλένικο πάγκο για δεύτερη φορά μετά από 13 χρόνια.

Ο θρυλικός πρόεδρος και παράγοντας των Μαδριλένων αποκάλυψε πως ο Πορτογάλος είναι η δική του επιλογή για την τεχνική ηγεσία των Μερένγκες και απομένει η επανεκλογή του, ώστε το deal να σφραγιστεί.

Σε παρόμοιο πλαίσιο κινούνται και οι πρώτες μεταγραφικές προσθήκες της Ρεάλ, η οποία φέρεται να έχει κλείσει τους Ντένζελ Ντάμφρις και Ιμπραχίμα Κονατέ για ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Παράλληλα ο Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να έχει εισηγηθεί και την απόκτηση του Ρικάρντο Καλαφιόρι από την Άρσεναλ, ο οποίος ωστόσο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Gunners έως το καλοκαίρι του 2029.

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