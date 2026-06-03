Έριξε την «βόμβα» ο Πέρεθ: «Αν εκλεγώ ο Μουρίνιο θα είναι ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επιβεβαίωσε και τυπικά πως σε περίπτωση που παραμείνει στον προεδρικό θώκο, νέος προπονητής της Ρεάλ θα είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο