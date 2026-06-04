Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ και όσα ακολούθησαν το ντέρμπι: Αυτό δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Μάικ Τζέιμς

Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ και όσα ακολούθησαν το ντέρμπι: Αυτό δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Μονακό τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης για τα όσα έγιναν στο Game 1 των τελικών της GBL

Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ και όσα ακολούθησαν το ντέρμπι: Αυτό δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ
31 ΣΧΟΛΙΑ
Το φάουλ που σφυρίχτηκε στον Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ ήταν η φάση που σήκωσε την μεγαλύτερη κουβέντα στο Game 1 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν έντονα για αυτό το σφύριγμα, σε σημείο μάλιστα που ο πάγκος δέχθηκε και τεχνική ποινή, με τους Πράσινους να «βράζουν» για τη φάση. Η ομάδα του Πειραιά ανέβασε ένα video από διαφορετική λήψη της επίμαχης φάσης, απαντώντας στο τριφύλλι.

Το ντέρμπι είχε και... τρίτο ημίχρονο, με τον Έργκιν Άταμαν να στέκεται μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του και στη διαιτησία.

Θέση για τα όσα έγιναν πήρε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάικ Τζέιμς με ανάρτηση στο twitter.


«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.

Κλείσιμο
Ίσως το "απόδειξη" να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω.

Το καταλαβαίνω, οι διαιτητές είναι κακοί μερικές φορές. Αλλά το ίδιο και οι παίκτες, οι προπονητές, το προσωπικό. Όλοι έχουν κακές μέρες.

Ξέρω ότι αυτή η τρελή κίνηση προέρχεται από εμένα, αλλά απλώς το λέω», έγραψε.
31 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης