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Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ και όσα ακολούθησαν το ντέρμπι: Αυτό δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ
Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ και όσα ακολούθησαν το ντέρμπι: Αυτό δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ
Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Μονακό τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης για τα όσα έγιναν στο Game 1 των τελικών της GBL
Το φάουλ που σφυρίχτηκε στον Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ ήταν η φάση που σήκωσε την μεγαλύτερη κουβέντα στο Game 1 των τελικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν έντονα για αυτό το σφύριγμα, σε σημείο μάλιστα που ο πάγκος δέχθηκε και τεχνική ποινή, με τους Πράσινους να «βράζουν» για τη φάση. Η ομάδα του Πειραιά ανέβασε ένα video από διαφορετική λήψη της επίμαχης φάσης, απαντώντας στο τριφύλλι.
Το ντέρμπι είχε και... τρίτο ημίχρονο, με τον Έργκιν Άταμαν να στέκεται μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του και στη διαιτησία.
Θέση για τα όσα έγιναν πήρε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάικ Τζέιμς με ανάρτηση στο twitter.
«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.
Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.
Ίσως το "απόδειξη" να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω.
Το καταλαβαίνω, οι διαιτητές είναι κακοί μερικές φορές. Αλλά το ίδιο και οι παίκτες, οι προπονητές, το προσωπικό. Όλοι έχουν κακές μέρες.
Ξέρω ότι αυτή η τρελή κίνηση προέρχεται από εμένα, αλλά απλώς το λέω», έγραψε.
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν έντονα για αυτό το σφύριγμα, σε σημείο μάλιστα που ο πάγκος δέχθηκε και τεχνική ποινή, με τους Πράσινους να «βράζουν» για τη φάση. Η ομάδα του Πειραιά ανέβασε ένα video από διαφορετική λήψη της επίμαχης φάσης, απαντώντας στο τριφύλλι.
Το ντέρμπι είχε και... τρίτο ημίχρονο, με τον Έργκιν Άταμαν να στέκεται μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του και στη διαιτησία.
Θέση για τα όσα έγιναν πήρε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Μάικ Τζέιμς με ανάρτηση στο twitter.
I get it, refs are bad sometimes. But shit so are players, coaches, staff. Everybody have bad days.— Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2026
I know this crazy coming from me but just saying
«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.
Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.
Ίσως το "απόδειξη" να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω.
Το καταλαβαίνω, οι διαιτητές είναι κακοί μερικές φορές. Αλλά το ίδιο και οι παίκτες, οι προπονητές, το προσωπικό. Όλοι έχουν κακές μέρες.
Ξέρω ότι αυτή η τρελή κίνηση προέρχεται από εμένα, αλλά απλώς το λέω», έγραψε.
That’s the one thing i don’t like about Greek basketball.— Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2026
I feel like the teams, coaches, owners, players get into what people saying too much and try to prove they case too much.
Maybe prove is the wrong verbiage but who cares, after the game it’s over move on. https://t.co/TT1Sfr2frj
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