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Πανό και στην Κοπεγχάγη στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου
Πανό και στην Κοπεγχάγη στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου
Ο Έλληνας στόπερ φόρεσε τη φανέλα του κλαμπ για δύο χρόνια, έχοντας 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και ένα πρωτάθλημα Δανίας
Ο θάνατος του Μάριου Οικονόμου έφερε θλίψη και στεναχώρια σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και το ευρωπαϊκό, με τον ίδιο να έχει αγωνιστεί με επιτυχία τόσο στην Ιταλία όσο και στη Δανία κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
Οι ομάδες από όλη την Ευρώπη δεν τον ξέχασαν και τον αποχαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο, με τους οπαδούς της Κοπεγχάγης να βρίσκουν την ευκαιρία σε αγώνα της Κ19 καθώς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας έχουν ολοκληρωθεί.
Συγκεκριμένα, οι φίλοι της δανέζικης ομάδας σήκωσαν πανό πριν τη σέντρα του αγώνα όπου έγραφε: «Αναπαύσου εν Ειρήνη Μάριε», φέρνοντας συγκίνηση με αυτή την ενέργεια. Άλλωστε ο Έλληνας στόπερ φόρεσε τη φανέλα του κλαμπ για δύο χρόνια, έχοντας 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και ένα πρωτάθλημα Δανίας.
Οι ομάδες από όλη την Ευρώπη δεν τον ξέχασαν και τον αποχαιρέτησαν με τον δικό τους τρόπο, με τους οπαδούς της Κοπεγχάγης να βρίσκουν την ευκαιρία σε αγώνα της Κ19 καθώς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας έχουν ολοκληρωθεί.
Συγκεκριμένα, οι φίλοι της δανέζικης ομάδας σήκωσαν πανό πριν τη σέντρα του αγώνα όπου έγραφε: «Αναπαύσου εν Ειρήνη Μάριε», φέρνοντας συγκίνηση με αυτή την ενέργεια. Άλλωστε ο Έλληνας στόπερ φόρεσε τη φανέλα του κλαμπ για δύο χρόνια, έχοντας 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και ένα πρωτάθλημα Δανίας.
💔🤍💙— Copenhagen Sundays (@CphSundays) June 3, 2026
Foto: Copenhagen Sundays #fcklive #mariosoikonomou #sektion12 pic.twitter.com/dawtShN2nm
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