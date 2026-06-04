Πανό και στην Κοπεγχάγη στη μνήμη του Μάριου Οικονόμου

Ο Έλληνας στόπερ φόρεσε τη φανέλα του κλαμπ για δύο χρόνια, έχοντας 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και ένα πρωτάθλημα Δανίας