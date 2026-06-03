Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει κούραση παρά μόνο δίψα για τον τίτλο», βίντεο
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει κούραση παρά μόνο δίψα για τον τίτλο», βίντεο
Όσα δήλωσε ο κόουτς του Ολυμπιακού μετά τη νίκη της ομάδας του στον πρώτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός δια πυρός και σιδήρου κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό της Basket League και πήρε προβάδισμα τίτλου ενόψει της συνέχειας της σειράς.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη δίψα που υπάρχει στην ομάδα για έναν ακόμα τίτλο παρά την καταπόνηση από το Final 4.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL:
«Δεν θα ήταν εύκολο. Ο Παναθηναϊκός έχει ομάδα και έπαιξε καλά, μας έβαλε πίεση με τα τρίποντα του Μήτογλου. Εμείς σκοράραμε με τις δεύτερες ευκαιρίες που πήραμε από τα ριμπάουντ. Πάντα το πρώτο ματς είναι το πιο σημαντικό.
Σήμερα ήταν ο Χολ και ο Νιλικίνα έξω, την επόμενη φορά ίσως πρέπει να είναι κάποιος άλλος.
Θα αναλύσουμε το παιχνίδι και αύριο θα δείξουμε βίντεο. Στην επίθεση χάσαμε πολλές φορές την μπάλα μέσα από τα χέρια μας. Μας έβαλαν πίεση. Πάντα είναι για την γηπεδούχο ομάδα πιο πιεστικό το πρώτο ματς.
Δεν υπάρχει καμία κούραση. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους, δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο.
Πρέπει να ξεχνάμε και κούραση και τα πάντα».
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη δίψα που υπάρχει στην ομάδα για έναν ακόμα τίτλο παρά την καταπόνηση από το Final 4.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά το Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL:
«Δεν θα ήταν εύκολο. Ο Παναθηναϊκός έχει ομάδα και έπαιξε καλά, μας έβαλε πίεση με τα τρίποντα του Μήτογλου. Εμείς σκοράραμε με τις δεύτερες ευκαιρίες που πήραμε από τα ριμπάουντ. Πάντα το πρώτο ματς είναι το πιο σημαντικό.
Σήμερα ήταν ο Χολ και ο Νιλικίνα έξω, την επόμενη φορά ίσως πρέπει να είναι κάποιος άλλος.
Θα αναλύσουμε το παιχνίδι και αύριο θα δείξουμε βίντεο. Στην επίθεση χάσαμε πολλές φορές την μπάλα μέσα από τα χέρια μας. Μας έβαλαν πίεση. Πάντα είναι για την γηπεδούχο ομάδα πιο πιεστικό το πρώτο ματς.
Δεν υπάρχει καμία κούραση. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους, δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο.
Πρέπει να ξεχνάμε και κούραση και τα πάντα».
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