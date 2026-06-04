Οι Νιού Γιορκ Νικς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς και έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ

Ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 31 πόντους με 12/31 σουτ, αλλά στο τέλος πήρε την ευθύνη και έβαλε τα μεγάλα σουτ - Η άμυνα των φιλοξενούμενων βρήκε τρόπο να περιορίσει τον Γουεμπανιάμα στους 26 πόντους με 12 ριμπάουντ