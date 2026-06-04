Οι Νιού Γιορκ Νικς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς και έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ
SPORTS
Νιου Γιορκ Νικς Τζέιλεν Μπράνσον Σαν Αντόνιο Σπερς

Οι Νιού Γιορκ Νικς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς και έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ

Ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 31 πόντους με 12/31 σουτ, αλλά στο τέλος πήρε την ευθύνη και έβαλε τα μεγάλα σουτ - Η άμυνα των φιλοξενούμενων βρήκε τρόπο να περιορίσει τον Γουεμπανιάμα στους 26 πόντους με 12 ριμπάουντ

Οι Νιού Γιορκ Νικς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς και έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ
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Οι Νικς ήταν... σκληροί στο τέλος και με πρωταγωνιστή Μπράνσον απέδρασαν από το Σαν Αντόνιο για να ανοίξουν λογαριασμό στη σειρά των τελικών μετά το 105-95.

Σπουδαίο ματς έγινε στο Σαν Αντόνιο και τον πρώτο τελικό του ΝΒΑ μεταξύ Σπερς και Νικς. Η ομάδα της Νέας Υόρκης βρήκε τις λύσεις στο τέλος στο Game 1, επικράτησε με 105-95 και έτσι προηγείται στη σειρά των τελικών της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Η ομάδα του Μπράουν έκανε τρομερό... finish στο ματς, αφού μετέτρεψε το 95-94 σε 95-105 στα δύο τελευταία λεπτά και έτσι έφυγε με ένα σπουδαία διπλό.
San Antonio Spurs vs New York Knicks Full Game 1 Highlights - June 3, 2026 | NBA Finals


Για τους νικητές ο Μπράνσον ειχε 31 πόντους με 12/31 σουτ, αλλά στο τέλος πήρε την ευθύνη και έβαλε τα μεγάλα σουτ. Ο Τάουνς μέτρησε 18 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Ανουνόμπι τελείωσε με 17 πόντους.

Από την άλλη η άμυνα των Νικς βρήκε τρόπο να περιορίσει τον Γουεμπανιάμα που είχε 26 πόντους με 12 ριμπάουντ, αλλά με 6/21 σουτ. Ο Καστλ είχε 17 πόντους με 8 ριμπάουντ και από 16 μέτρησαν οι Χάρπερ και Σαμπέιν.

Οι Νικς τρελαίνουν κόσμο το τελευταιο διάστημα αφού μετρούν 12 σερί νίκες στα playoffs και έχουν σκουπίσει Σίξερς και Καβς στους προηγούμενους γύρους, δείχνοντας πως είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της λίγκας.
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