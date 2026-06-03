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Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν: «Οι βολές ήταν 29-5, συνεχίστε να γράφετε ότι είμαι ο χειρότερος προπονητής», βίντεο
Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν: «Οι βολές ήταν 29-5, συνεχίστε να γράφετε ότι είμαι ο χειρότερος προπονητής», βίντεο
Ο Εργκίν Αταμάν παραπονέθηκε για τη διαιτησία τα έβαλε και με τα ΜΜΕ και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου εκνευρισμένος χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις
Ξέσπασε για τη διαιτησία αλλά και για την αντιμετώπιση που είχε ο Παναθηναϊκός στον 1ο τελικό με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ ο Εργκίν Αταμάν.
Ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε στις βολές (29-5 υπέρ του Ολυμπιακού) ενώ στάθηκε και στην αντιμετώπιση που έχει από τα ΜΜΕ. Αμέσως μετά σηκώθηκε εκνευρισμένος, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Ξέρετε στην Τουρκία έχουμε μία παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Οι τελικοί μας είναι σαν αυτό. Είμαι σίγουρος πως και οι άνθρωποι του αθλητισμού παρακολουθούν σαν μία παραγωγή σειράς.
Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού ήταν 82-76. Το αποτέλεσμα του αγώνα είναι 29-5. 29 βολές για τον Ολυμπιακό και 5 βολές εμείς και είχαμε καλή ευκαιρία στο τέλος.
Για τα σερβικά Μέσα και τα ελληνικά Μέσα, συνεχίστε να γράφετε εβδομαδιαία, ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής της Ευρώπης. Είναι εύκολο και έχετε τους καλύτερους διαιτητές της Ηπείρου. Συγχαρητήρια».
Ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε στις βολές (29-5 υπέρ του Ολυμπιακού) ενώ στάθηκε και στην αντιμετώπιση που έχει από τα ΜΜΕ. Αμέσως μετά σηκώθηκε εκνευρισμένος, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Ξέρετε στην Τουρκία έχουμε μία παραγωγή εβδομαδιαίων σειρών που παρακολουθούν οι Τούρκοι. Ξέρω πως οι Έλληνες επίσης παρακολουθούν τέτοιες σειρές. Οι τελικοί μας είναι σαν αυτό. Είμαι σίγουρος πως και οι άνθρωποι του αθλητισμού παρακολουθούν σαν μία παραγωγή σειράς.
Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού ήταν 82-76. Το αποτέλεσμα του αγώνα είναι 29-5. 29 βολές για τον Ολυμπιακό και 5 βολές εμείς και είχαμε καλή ευκαιρία στο τέλος.
Για τα σερβικά Μέσα και τα ελληνικά Μέσα, συνεχίστε να γράφετε εβδομαδιαία, ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής της Ευρώπης. Είναι εύκολο και έχετε τους καλύτερους διαιτητές της Ηπείρου. Συγχαρητήρια».
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