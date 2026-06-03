Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και έφυγε από τη συνέντευξη Τύπου ο Αταμάν: «Οι βολές ήταν 29-5, συνεχίστε να γράφετε ότι είμαι ο χειρότερος προπονητής», βίντεο