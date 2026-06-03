Αταμάν: «Το φάουλ που δόθηκε στον Φουρνιέ ήταν πολύ κρίσιμο», βίντεο

Όσα δήλωσε ο Τούρκος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της Basket League