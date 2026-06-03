Αταμάν: «Το φάουλ που δόθηκε στον Φουρνιέ ήταν πολύ κρίσιμο», βίντεο
Αταμάν: «Το φάουλ που δόθηκε στον Φουρνιέ ήταν πολύ κρίσιμο», βίντεο
Όσα δήλωσε ο Τούρκος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της Basket League
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 82-76 στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ.
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στάθηκε στα χαμένα σουτ του Παναθηναϊκού, αλλά και στην τελευταία φάση με το φάουλ στον Εβάν Φουρνιέ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Το προσωπικό μας μιλάει με τους διαιτητές, οι οποίοι έδωσαν το φάουλ στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα στον Φουρνιέ.
Όχι μόνο σε αυτή τη φάση αλλά προφανώς αυτή ήταν μια κρίσιμη στιγμή σε ένα κλειστό παιχνίδι στους 1-2 πόντους αλλά φυσικά πρέπει και να βάλεις καλάθια, αν χάνεις ελεύθερα σουτ δεν μπορείς να πάρεις το ματς.
Παλέψαμε και προσπαθήσαμε αλλά δυστυχώς χάσαμε την ευκαιρία μας και με την τελευταία απόφαση των διαιτητών, τελείωσε. Συνεχίζουμε».
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στάθηκε στα χαμένα σουτ του Παναθηναϊκού, αλλά και στην τελευταία φάση με το φάουλ στον Εβάν Φουρνιέ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Το προσωπικό μας μιλάει με τους διαιτητές, οι οποίοι έδωσαν το φάουλ στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα στον Φουρνιέ.
Όχι μόνο σε αυτή τη φάση αλλά προφανώς αυτή ήταν μια κρίσιμη στιγμή σε ένα κλειστό παιχνίδι στους 1-2 πόντους αλλά φυσικά πρέπει και να βάλεις καλάθια, αν χάνεις ελεύθερα σουτ δεν μπορείς να πάρεις το ματς.
Παλέψαμε και προσπαθήσαμε αλλά δυστυχώς χάσαμε την ευκαιρία μας και με την τελευταία απόφαση των διαιτητών, τελείωσε. Συνεχίζουμε».
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