NBA: Ο Κέβιν Γκαρνέτ είχε συμμετάσχει σε παράνομα παιχνίδια πόκερ
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το μεγάλο σκάνδαλο που συγκλονίζει το ΝΒΑ και εμπλέκεται και η ιταλική μαφία
Συνεχίζεται ο ντόρος στο ΝΒΑ γύρω από το σκάνδαλο που αφορά τη συμμετοχή παικτών και προπονητών σε χειραγώγηση αγώνων, παράνομα στοιχήματα και τη λειτουργία παράνομων λεσχών πόκερ.
Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται είναι και ο θρυλικός Κέβιν Γκαρνέτ, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις παράνομες συναντήσεις πόκερ το 2019.
Η έρευνα του FBI, που οδήγησε στη σύλληψη 34 ατόμων, φέρνει στο φως συνεχώς νέα στοιχεία, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στο οικοδόμημα του αμερικανικού μπάσκετ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, αρκετοί πρώην επαγγελματίες αθλητές συμμετείχαν σε ιδιωτικά παιχνίδια πόκερ, συχνά ποντάροντας μεγάλα ποσά χωρίς να γνωρίζουν τον παράνομο χαρακτήρα τους.
🚨 UPDATE: A number of former pro athletes played at private poker games organized by those indicted by the DOJ in “Operation Royal Flush.”— Pablo Torre 👀 (@PabloTorre) October 24, 2025
One of them — according to multiple sources with direct knowledge of a game that took place in 2019 — was Kevin Garnett. @pablofindsout https://t.co/9UEijIez8R
