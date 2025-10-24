NBA: Ο Κέβιν Γκαρνέτ είχε συμμετάσχει σε παράνομα παιχνίδια πόκερ
SPORTS
NBA παράνομος στοιχηματισμός Σκάνδαλο Κέβιν Γκαρνέτ FBI

NBA: Ο Κέβιν Γκαρνέτ είχε συμμετάσχει σε παράνομα παιχνίδια πόκερ

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το μεγάλο σκάνδαλο που συγκλονίζει το ΝΒΑ και εμπλέκεται και η ιταλική μαφία

NBA: Ο Κέβιν Γκαρνέτ είχε συμμετάσχει σε παράνομα παιχνίδια πόκερ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνεχίζεται ο ντόρος στο ΝΒΑ γύρω από το σκάνδαλο που αφορά τη συμμετοχή παικτών και προπονητών σε χειραγώγηση αγώνων, παράνομα στοιχήματα και τη λειτουργία παράνομων λεσχών πόκερ.

Μεταξύ των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται είναι και ο θρυλικός Κέβιν Γκαρνέτ, ο οποίος συμμετείχε σε μία από τις παράνομες συναντήσεις πόκερ το 2019.

Η έρευνα του FBI, που οδήγησε στη σύλληψη 34 ατόμων, φέρνει στο φως συνεχώς νέα στοιχεία, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στο οικοδόμημα του αμερικανικού μπάσκετ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΗΠΑ, αρκετοί πρώην επαγγελματίες αθλητές συμμετείχαν σε ιδιωτικά παιχνίδια πόκερ, συχνά ποντάροντας μεγάλα ποσά χωρίς να γνωρίζουν τον παράνομο χαρακτήρα τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Η τράπεζα πήρε 14 εκατομμύρια και ακόμα χρωστάω, έπαιξα και έχασα

Θα αφήνατε το ChatGPT ν' αποφασίσει σε ποια πόλη θα ζήσετε; Η Τζούλι Νις το έκανε, και βρέθηκε από το Τέξας σε μια μικρή γαλλική πόλη - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης