Ολιβιέ Λετάνγκ: Τα σχόλια του προέδρου της Λιλ για τη διαιτησία με ΠΑΟΚ εξόργισαν την UEFA

Οι δηλώσεις του προέδρου της Λιλ, που ανέφερε μέχρι και τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Europa League, προκάλεσαν δυσαρέσκεια στα υψηλά κλιμάκια της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας