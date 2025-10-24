Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ολιβιέ Λετάνγκ: Τα σχόλια του προέδρου της Λιλ για τη διαιτησία με ΠΑΟΚ εξόργισαν την UEFA
Οι δηλώσεις του προέδρου της Λιλ, που ανέφερε μέχρι και τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Europa League, προκάλεσαν δυσαρέσκεια στα υψηλά κλιμάκια της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας
Η ήττα της Λιλ από τον ΠΑΟΚ με 3-4 στη Γαλλία για το Europa League άφησε πίσω της όχι μόνο έντονα συναισθήματα αλλά και ένα περιστατικό που συζητήθηκε με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο του γαλλικού συλλόγου, Ολιβιέ Λετάνγκ. Η έντονη αντίδρασή του για τη διαιτησία και η αναφορά του στο πρόσωπο του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, προκάλεσαν δυσαρέσκεια στα γραφεία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του γαλλικού Τύπου, ο Λετάνγκ, εξαγριωμένος για την φάση κατά την οποία οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, κατέβηκε στα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας και απευθύνθηκε στον διαιτητή Νίκολα Νταμπάνοβιτς (Μαυροβούνιο) ζητώντας εξηγήσεις. Οι κάμερες του Canal+ κατέγραψαν τον Γάλλο παράγοντα να κρατά το κινητό του και να δηλώνει στα αγγλικά:
«Έχω ήδη γράψει στον κύριο Τσέφεριν. Αυτό που συνέβη απόψε είναι τρέλα».
Η Equipe αναφέρει ότι η συμπεριφορά αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από την UEFA, η οποία, σύμφωνα με πηγές κοντά στη διοίκηση, θεώρησε τη στάση του απρεπή και υπερβολική. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο δεν ήταν τόσο η ένταση της διαμαρτυρίας, όσο το γεγονός ότι εμπλέχθηκε άμεσα το όνομα του Τσέφεριν, γεγονός που, όπως επισημαίνεται, μπορεί να δώσει λανθασμένη εντύπωση ότι ο πρόεδρος της UEFA παρεμβαίνει σε θέματα διαιτησίας.
Όπως υπενθυμίζουν στελέχη της Ομοσπονδίας, η ευθύνη για τη διαιτησία ανήκει αποκλειστικά στον Ιταλό Ρομπέρτο Ροζέτι, επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας, και ο Τσέφεριν δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες επιλογής ή αξιολόγησης των διαιτητών.
Ο Λετάνγκ, ο οποίος έχει ήδη τιμωρηθεί πρόσφατα στη Γαλλία με τρείς αγωνιστικές (οι δύο με αναστολή) για σχόλια κατά των διαιτητών στη Ligue 1, φαίνεται να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο αντιδράσεων.
Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό αν η UEFA σκοπεύει να ανοίξει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του προέδρου της Λιλ, ωστόσο κύκλοι της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κάνουν λόγο για «ανάρμοστη και αχρείαστη συμπεριφορά» που έθεσε σε αμηχανία τον ίδιο τον οργανισμό.
Létang n'est qu'un roquet qui essaie d'intimider l'arbitre en se comportant comme une petite frappe.— Alain B. (@alainb_paris) October 24, 2025
Et il n'est jamais sanctionné contrairement à Benatia.
PS: Est-ce que Létang a aussi parlé de ÇA dans sa lettre ? Ou de la poussette sur Kedziora dans la surface ?#loscPAOK #PAOK pic.twitter.com/swfK2VIvcy
