Τι σημαίνει στην πράξη η προστασία του σπιτιού μας - Από τα έξοδα επισκευής μέχρι την απώλεια ενοικίων, αναλύουμε την άλλη πλευρά της καθημερινότητας
ΝΒΑ: Οι Γουόριορς άλωσαν το Λος Άντζελες παρά τους 43 πόντους του Ντόντσιτς - Επική νίκη μετά από δύο παρατάσεις για τους Θάντερ
ΝΒΑ: Οι Γουόριορς άλωσαν το Λος Άντζελες παρά τους 43 πόντους του Ντόντσιτς - Επική νίκη μετά από δύο παρατάσεις για τους Θάντερ
Οι πρωταθλητές της Ολκαχόμενα επικράτησαν των Χιούστον Ρόκετς με 125-124 σε έναν... μαραθώνιο αγώνα.
Με το «δεξί» μπήκαν στη νέα σεζόν του NBA οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι οποίοι αντιμετώπισαν τους Λέικερς και κατάφεραν να περάσουν νικηφόρα από το Λος Άντζελες, έχοντας επικρατήσει με 119-109.
Από την αρχή του αγώνα, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες φάνηκε να είναι μικρές, με τους φιλοξενούμενους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ στο 55-54. Με την επιστροφή στο παρκέ ωστόσο, φάνηκαν να αποκτούν το «πάνω χέρι», μπαίνοντας στο τελευταίο δωδεκάλεπτο με το σκορ στο 90-79. Εκεί διατήρησαν το προβάδισμα και έφτασαν στη νίκη, με τους γηπεδούχους να μη μπορούν να μπουν σε απόσταση απειλής.
Τον ρόλο του πρώτου σκόρερ για τους νικητές τον είχε ο Τζίμι Μπάτλερ με 31 πόντους, στους 23 ακολούθησε ο Στέφεν Κάρι ενώ με 17 τελείωσε ο Τζόναθαν Κουμπίνγκα (9 ριμπάουντ) και ο Μπάντι Χιλντ. Από τους Λέικερς, σε τρομερή βραδιά με το... καλημέρα βρέθηκε ο Λούκα Ντόντσιτς που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double double 43 πόντων και 12 ριμπάουντ. Στους 26 έφτασε ο Όστιν Ριβς ενώ 10 είχε ο Ντιάντρε Έιτον.
Τα δωδεκάλεπτα: 22-28, 54-55, 79-90, 109-119
Με ένα τρομερό ντέρμπι άρχισε η νέα σεζόν στο NBA. Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ υποδέχθηκαν τους Χιούστον Ρόκετς και μετά από μία εντυπωσιακή «παράσταση» όπου χρειάστηκαν δύο παρατάσεις, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 125-124.
Στο τέλος του πρώτοι ημιχρόνου οι Ρόκετς ήταν μπροστά με 57-51 ενώ οι ίδιοι μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας φτάσει στο 79-75. Από την πλευρά τους, οι Θάντερ παρέμειναν σε κοντινή απόσταση και ο Γίλτζιους - Αλεξάντερ μπόρεσε στα τρία δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη να κάνει το 104-104, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί το ντέρμπι συνεχίστηκε και με το πρώτο επιπλέον πεντάλεπτο να λήγει 115-115, οι δύο ομάδες πήγαν και σε δεύτερη παράταση. Εκεί ανέλαβε ξανά δράση ο Γίλτζιους - Αλεξάντερ, ο οποίος στο τελευταίο λεπτό σημείωσε κρίσιμες βολές και έδωσε το προβάδισμα για τη νίκη στην ομάδα του.
Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των Θάντερ αναδείχθηκε ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ με 35 πόντους, στους 28 ακολούθησε ο Σετ Χόλμγκρεν, 16 είχε ο Εϊτζέι Μίτσελ, 14 ο Κάσον Γουάλας και 10 ο Αάρον Γουίγκινς.
Από τους Ρόκετς πήγε... στράφι η τρομερή εμφάνιση του Άλπερεν Σένγκουν που τελείωσε με 39 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στους 23 έφτασε ο Κέβιν Ντουράντ, 18 είχε ο Αμίν Τόμπσον και 16 ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ.
Τα δωδεκάλεπτα: 27-30, 51-57, 75-79, 104-104, 115-115, 125-124
Ειδήσεις σήμερα:
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Από την αρχή του αγώνα, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες φάνηκε να είναι μικρές, με τους φιλοξενούμενους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με το σκορ στο 55-54. Με την επιστροφή στο παρκέ ωστόσο, φάνηκαν να αποκτούν το «πάνω χέρι», μπαίνοντας στο τελευταίο δωδεκάλεπτο με το σκορ στο 90-79. Εκεί διατήρησαν το προβάδισμα και έφτασαν στη νίκη, με τους γηπεδούχους να μη μπορούν να μπουν σε απόσταση απειλής.
Τον ρόλο του πρώτου σκόρερ για τους νικητές τον είχε ο Τζίμι Μπάτλερ με 31 πόντους, στους 23 ακολούθησε ο Στέφεν Κάρι ενώ με 17 τελείωσε ο Τζόναθαν Κουμπίνγκα (9 ριμπάουντ) και ο Μπάντι Χιλντ. Από τους Λέικερς, σε τρομερή βραδιά με το... καλημέρα βρέθηκε ο Λούκα Ντόντσιτς που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double double 43 πόντων και 12 ριμπάουντ. Στους 26 έφτασε ο Όστιν Ριβς ενώ 10 είχε ο Ντιάντρε Έιτον.
Τα δωδεκάλεπτα: 22-28, 54-55, 79-90, 109-119
Με ένα τρομερό ντέρμπι άρχισε η νέα σεζόν στο NBA. Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ υποδέχθηκαν τους Χιούστον Ρόκετς και μετά από μία εντυπωσιακή «παράσταση» όπου χρειάστηκαν δύο παρατάσεις, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 125-124.
Επική νίκη για τους πρωταθλητές Θάντερ μετά από δύο παρατάσεις
Στο τέλος του πρώτοι ημιχρόνου οι Ρόκετς ήταν μπροστά με 57-51 ενώ οι ίδιοι μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας φτάσει στο 79-75. Από την πλευρά τους, οι Θάντερ παρέμειναν σε κοντινή απόσταση και ο Γίλτζιους - Αλεξάντερ μπόρεσε στα τρία δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη να κάνει το 104-104, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί το ντέρμπι συνεχίστηκε και με το πρώτο επιπλέον πεντάλεπτο να λήγει 115-115, οι δύο ομάδες πήγαν και σε δεύτερη παράταση. Εκεί ανέλαβε ξανά δράση ο Γίλτζιους - Αλεξάντερ, ο οποίος στο τελευταίο λεπτό σημείωσε κρίσιμες βολές και έδωσε το προβάδισμα για τη νίκη στην ομάδα του.
Πρώτος σκόρερ από την πλευρά των Θάντερ αναδείχθηκε ο Σέι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ με 35 πόντους, στους 28 ακολούθησε ο Σετ Χόλμγκρεν, 16 είχε ο Εϊτζέι Μίτσελ, 14 ο Κάσον Γουάλας και 10 ο Αάρον Γουίγκινς.
Από τους Ρόκετς πήγε... στράφι η τρομερή εμφάνιση του Άλπερεν Σένγκουν που τελείωσε με 39 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στους 23 έφτασε ο Κέβιν Ντουράντ, 18 είχε ο Αμίν Τόμπσον και 16 ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ.
Τα δωδεκάλεπτα: 27-30, 51-57, 75-79, 104-104, 115-115, 125-124
Ειδήσεις σήμερα:
«Άλλαζε συντρόφους και με παραμελούσε», είπε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα
Διονύσης Σαββόπουλος: Από τα βράδια στο Κύτταρο μέχρι το Κούρεμα - Ο έρωτας για τη σύζυγό του και η βαθιά αγάπη του για την ποίηση
Σάλος στη Σκωτία για 22χρονη που υποδύθηκε την έγκυο, εμφάνισε ως παιδί της μια... κούκλα και είπε ότι «πέθανε»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα