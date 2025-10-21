Η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 3-0 του Ολυμπιακού για το Youth League - Δείτε βίντεο

Άξιο αναφοράς ότι μοναδική φάση των Πειραιωτών στο πρώτο μέρος ήταν ένα άστοχο σουτ του Αλαφάκη στο 43ο λεπτό.Λίγα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο και πρώτη ήτταΟ Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησε να βρει ένα γρήγορο γκολ χωρίς επιτυχία όμως. Συγκεκριμένα, στο 49ο λεπτό, οι Πειραιώτες έφυγαν γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Κορτές πήρε την μπάλα στην περιοχή αλλά το διαγώνιο σουτ πήγε δίπλα από το κάθετο δοκάρι.Στη συνέχεια η Μπαρτσελόνα ανέκτησε τον ρυθμό και ουσιαστικά διαχειρίστηκε το αποτέλεσμα, χωρίς να προβεί σε κάποια τεράστια φάση για να βρει 4ο γκολ, την ίδια στιγμή που οι Πειραιώτες είχαν ισορροπήσει αρκετά το παιχνίδι και δεν έδιναν χώρους στους «μπλαουγκράνα».Στο 83ο λεπτό, ο Πρατς άγγιξε το 4-0 αλλά ο Χριστοδουλόπουλος έκανε μία εντυπωσιακή επέμβαση και απέτρεψε την επέκταση του σκορ. Εν τέλει το 3-0 έμεινε μέχρι το φινάλε, με την Μπαρτσελόνα να κάνει το 3/3 στον θεσμό ενώ ο Ολυμπιακός υπέστη την πρώτη του ήττα.Μπαρτσελόνα: Μπονφίλ, Βίκτορ, Γκαρίμπα, Κουένκα, Μπερναμπέου, Γκόρεν, Ζουνιέντ, Ροντρίγκες, Κλάιφερτ, Παλάς, Γκερέρο.Ολυμπιακός: Χριστοδουλόπουλος, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Χάμζα, Φίλης, Λιατσικούρας, Κορτές.Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:17 Σεπτεμβρίου: Ολυμπιακός - Πάφος 4-01 Οκτωβρίου: Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-221 Οκτωβρίου: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-04 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Αϊντχόβεν26 Νοεμβρίου: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης9 Δεκεμβρίου: Καϊράτ – Ολυμπιακός20 Ιανουαρίου: Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν28 Ιανουαρίου: Άγιαξ - Ολυμπιακός