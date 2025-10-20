Ο Ραζνάτοβιτς επιβεβαίωσε τη δημιουργία νέας λίγκας με τον ΛεΜπρόν: «Θα είναι ακόμα ένα πλήγμα για τη EuroLeague»!

Ο Σέρβος super agent, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, παραδέχθηκε ότι η ιδέα δημιουργίας μίας νέας παγκόσμιας λίγκας, στην οποία εμπλέκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, υπάρχει εδώ και καιρό και ήδη εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση