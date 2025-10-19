Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1 την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, η Κόμο έσπασε το αήττητο της Γιουβέντους (2-0) - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Η Αστον Βίλα πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 2-1 στην έδρα της Τότεναμ και πήρε βαθμολογική ανάσα στη μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Στη Serie A η Γιουβέντους έχει βαλθεί να γκρεμίσει ότι καλό έχτισε στο ξεκίνημα της σεζόν, αφού ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα της Κόμο. Η Μπολόνια επικράτησε 2-0 στη Σαρδηνία κόντρα στην Κάλιαρι.
Η Μίλαν παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας αφού επικράτησε, 2-1 με ανατροπή της Φιορεντίνα.
Στη Bundesliga η Χόφενχαϊμ διέλυσε τη Ζακτ Πάουλι εκτός έδρας με 3-0, ενώ Φράιμπουργκ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης έμειναν στο 2-2.
Στη La Liga η Ράγιο Βαγιεκάνο είχε ένα εύκολο απόγευμα στην έδρα της Λεβάντε, επικρατώντας με 3-0. Η Μπιλμπάο έμεινε στο 0-0 με την Έλτσε.
Premier League (8η αγωνιστική)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3 (49΄ Ατσεαμπόνγκ, 52΄ Πέδρο Νέτο, 84΄ Τζέιμς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Νιούκαστλ 2-1 (41',84' Γουέλμπεκ - 76' Βολτεμάντε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Λιντς 2-0 (18' Ουγκοτσούκβου, 68' Τσάουνα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3 (64',69',90'+7 πέν. Ματέτα - 7',38' Κρουπί, 89' Κρίστι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0 (58',63' Χάαλαντ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0 (16' Μουκιέλε, 90'+2 αυτ. Κρέιτσι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Άρσεναλ 0-1 (58' Τροσάρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2 (5' Μπετανκόρ - 37' Ρότζερς, 77' Μπουεντία) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 1-2 (78' Χάκπο - 2' Εμπουμό, 84' Μαγκουάιρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 20/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
Άρσεναλ 19
Μάντσεστερ Σίτι 16
Λίβερπουλ 15
Μπόρνμουθ 15
Τσέλσι 14
Τότεναμ 14
Σάντερλαντ 14
Κρίσταλ Πάλας 13
Μάντσεστερ Γ. 13
Μπράιτον 12
Άστον Βίλα 12
Έβερτον 11
Νιούκαστλ 9
Φούλαμ 8
Λιντς 8
Μπρέντφορντ 7 -7αγ.
Μπέρνλι 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.
Γουλβς 2
Bundesliga (7η αγωνιστική)
Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ 3-1 (3΄, 26΄ Ντοέκι, 81΄ Κεντίρα - 33΄ Ταμπάκοβιτς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς-Λεβερκούζεν 3-4 (72΄πεν. Αμίρι, 34΄ Λι, 90΄ Ζιμπ - 11΄πεν., 45+3΄ Γκριμάλντο, 24΄ Κοφάνε, 87΄ Τεριέ)
Λειψία-Αμβούργο 2-1 (45΄, 50΄ Μπαουμγκάρτνερ - 48΄ Λοκόνγκα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη 0-3 (35΄ Τιάγκο Τόμας, 55΄ Μίτελστατ, 80΄ Στίλερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Βέρντερ Βρέμης 2-2 (67΄ Σίμερ, 83΄ Φέρενμπαχ - 50΄ Γκρουλ, 69΄ Στάγκε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Άουγκσμπουργκ 1-1 (76΄ Ελ Μάλα - 54΄πεν. Ρίντερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-1 (22΄ Κέιν, 79΄ Ολίσε - 84΄ Μπραντ)
Φράιμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-2 (2' Σέρχαντ, 87' Γκρίφο - 18', 38' Μπούρκαντ)
Ζανκτ Πάουλι-Χοφενχάιμ 0-3 (54' Τουρέ, 59' Κράμαριτς, 79' Πρόμελ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 21
Λειψία 16
Στουτγκάρδη 15
Ντόρτμουντ 14
Λεβερκούζεν 14
Κολωνία 11
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 10
Χοφενχάιμ 10
Ουνιόν Βερολίνου 10
Φράιμπουργκ 9
Αμβούργο 8
Βέρντερ Βρέμης 8
Ζανκτ Πάουλι 7
Άουγκσμπουργκ 7
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3
La Liga (8η αγωνιστική)
Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2 (70΄ Κίκε Γκαρσία, 82΄ Μίγια)
Σεβίλλη-Μαγιόρκα 1-3 (16΄ Βάργκας - 67΄ Μουρίτσι, 73΄, 77΄ Τζόσεφ)
Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1 (13΄ Πέδρι, 90+3΄ Αραούχο - 20΄ Βίτσελ)
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 2-2 (44΄ Μπιουκάναν, 64΄ Μολέιρο - 66΄, 90+4΄ Αντονι)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0 (69΄Αλμάδα)
Ελτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Θέλτα-Σοσιεδάδ 1-1 (20' Ντουράν - 89' Σολέρ)
Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-3 (12΄, 25΄ Ντε Φρούτος, 65΄ Αλβαρο Γκαρσία)
Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (80΄ Μπαπέ)
Αλαβές-Βαλένθια 20/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 24
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 17
Μπέτις 16
Ατλέτικο Μαδρίτης 16
Εσπανιόλ 15
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Σεβίλλη 13
Ράγιο Βαγεκάνο 11
Χετάφε 11
Αλαβές 11 -8αγ.
Οσασούνα 10
Λεβάντε 8
Βαλένθια 8 -8αγ.
Μαγιόρκα 8
Θέλτα 7
Ρεάλ Σοσιεδάδ 6
Οβιέδο 6
Τζιρόνα 6
Serie A (7η αγωνιστική)
Λέτσε-Σασουόλο 0-0
Πίζα-Βερόνα 0-0
Τορίνο-Νάπολι 1-0 (32΄ Σιμεόνε)
Ρόμα-Ίντερ 0-1 (6' Μπονί)
Κόμο-Γιουβέντους 2-0 (4΄ Κεμπφ, 79΄ Νίκο Πας)
Κάλιαρι-Μπολόνια 0-2 (31' Χολμ, 80' Ορσολίνι)
Τζένοα-Πάρμα 0-0
Αταλάντα-Λάτσιο 0-0
Μίλαν-Φιορεντίνα 2-1 (63', 86' Λεάο - 58' Γκόσενς)
Κρεμονέζε-Ουντινέζε 20/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Ίντερ 15
Νάπολι 15
Ρόμα 15
Μίλαν 13 -6αγ.
Μπολόνια 13
Κόμο 12
Γιουβέντους 12
Αταλάντα 11
Σασουόλο 10
Κρεμονέζε 9 -6αγ.
Ουντινέζε 8 -6αγ.
Λάτσιο 8
Κάλιαρι 8 -6αγ.
Τορίνο 8
Πάρμα 6
Λέτσε 6
Βερόνα 4
Φιορεντίνα 3 -6αγ.
Τζένοα 3
Πίζα 3
