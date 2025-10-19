Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1 την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, η Κόμο έσπασε το αήττητο της Γιουβέντους (2-0) - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Μεγάλο «διπλό» της Άστον Βίλα, 2-1 μέσα στην Τότεναμ - «Τριάρα» της Χόφενχαϊμ στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι - Άνετο πέρασμα της Ράγιο στο γήπεδο της Λεβάντε

Μεγάλο «διπλό» της Άστον Βίλα, 2-1 μέσα στην Τότεναμ - «Τριάρα» της Χόφενχαϊμ στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι - Άνετο πέρασμα της Ράγιο στο γήπεδο της Λεβάντε

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1 την Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, η Κόμο έσπασε το αήττητο της Γιουβέντους (2-0) - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Μία μεγάλη παράδοση έσπασε στην 8η αγωνιστική της Premier League αφού η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρασε με «διπλό» από την έδρα της Λίβερπουλ, 2-1 με ήρωα τον Μαγκουάιρ. Η ομάδα του Αμορίμ νίκησε για πρώτη φορά στο Άνφιλντ μετά τον Ιανουάριο του 2016. 

Η Αστον Βίλα πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 2-1 στην έδρα της Τότεναμ και πήρε βαθμολογική ανάσα στη μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. 

Στη Serie A η Γιουβέντους έχει βαλθεί να γκρεμίσει ότι καλό έχτισε στο ξεκίνημα της σεζόν, αφού ηττήθηκε με 2-0 στην έδρα της Κόμο. Η Μπολόνια επικράτησε 2-0 στη Σαρδηνία κόντρα στην Κάλιαρι.

Η Μίλαν παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας αφού επικράτησε, 2-1 με ανατροπή της Φιορεντίνα.

Στη Bundesliga η Χόφενχαϊμ διέλυσε τη Ζακτ Πάουλι εκτός έδρας με 3-0, ενώ Φράιμπουργκ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης έμειναν στο 2-2.

Στη La Liga η Ράγιο Βαγιεκάνο είχε ένα εύκολο απόγευμα στην έδρα της Λεβάντε, επικρατώντας με 3-0. Η Μπιλμπάο έμεινε στο 0-0 με την Έλτσε.

Premier League (8η αγωνιστική)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3 (49΄ Ατσεαμπόνγκ, 52΄ Πέδρο Νέτο, 84΄ Τζέιμς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπράιτον-Νιούκαστλ 2-1 (41',84' Γουέλμπεκ - 76' Βολτεμάντε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπέρνλι-Λιντς 2-0 (18' Ουγκοτσούκβου, 68' Τσάουνα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3 (64',69',90'+7 πέν. Ματέτα - 7',38' Κρουπί, 89' Κρίστι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0 (58',63' Χάαλαντ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0 (16' Μουκιέλε, 90'+2 αυτ. Κρέιτσι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Άρσεναλ 0-1 (58' Τροσάρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2 (5' Μπετανκόρ - 37' Ρότζερς, 77' Μπουεντία) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ. 1-2 (78' Χάκπο - 2' Εμπουμό, 84' Μαγκουάιρ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 20/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

Άρσεναλ 19
Μάντσεστερ Σίτι 16
Κλείσιμο
Λίβερπουλ 15
Μπόρνμουθ 15
Τσέλσι 14
Τότεναμ 14
Σάντερλαντ 14
Κρίσταλ Πάλας 13
Μάντσεστερ Γ. 13
Μπράιτον 12
Άστον Βίλα 12
Έβερτον 11
Νιούκαστλ 9
Φούλαμ 8
Λιντς 8
Μπρέντφορντ 7 -7αγ.
Μπέρνλι 7
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.
Γουλβς 2

Bundesliga (7η αγωνιστική)

Ουνιόν Βερολίνου-Γκλάντμπαχ 3-1 (3΄, 26΄ Ντοέκι, 81΄ Κεντίρα - 33΄ Ταμπάκοβιτς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάιντς-Λεβερκούζεν 3-4 (72΄πεν. Αμίρι, 34΄ Λι, 90΄ Ζιμπ - 11΄πεν., 45+3΄ Γκριμάλντο, 24΄ Κοφάνε, 87΄ Τεριέ)

PURE DRAMA! | MAINZ 05 - BAYER 04 LEVERKUSEN | Highlights | Matchday 7 – Bundesliga 2025/26

Λειψία-Αμβούργο 2-1 (45΄, 50΄ Μπαουμγκάρτνερ - 48΄ Λοκόνγκα) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Βόλφσμπουργκ-Στουτγκάρδη 0-3 (35΄ Τιάγκο Τόμας, 55΄ Μίτελστατ, 80΄ Στίλερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χαϊντενχάιμ-Βέρντερ Βρέμης 2-2 (67΄ Σίμερ, 83΄ Φέρενμπαχ - 50΄ Γκρουλ, 69΄ Στάγκε) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κολωνία-Άουγκσμπουργκ 1-1 (76΄ Ελ Μάλα - 54΄πεν. Ρίντερ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπάγερν Μονάχου-Ντόρτμουντ 2-1 (22΄ Κέιν, 79΄ Ολίσε - 84΄ Μπραντ)

Kane & Olise On Fire! | FC BAYERN - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Matchday 7 – Bundesliga 2025/26

Φράιμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 2-2 (2' Σέρχαντ, 87' Γκρίφο - 18', 38' Μπούρκαντ)

Free Kick Saves A Point! | SC FREIBURG - EINTRACHT FRANKFURT | Highlights | MD 7 – Bundesliga 25/26

Ζανκτ Πάουλι-Χοφενχάιμ 0-3 (54' Τουρέ, 59' Κράμαριτς, 79' Πρόμελ)

Hoffenheim Dominate At Millerntor | ST. PAULI - HOFFENHEIM | Highlights | MD 7 – Bundesliga 2025/26


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 21
Λειψία 16
Στουτγκάρδη 15
Ντόρτμουντ 14
Λεβερκούζεν 14
Κολωνία 11
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 10
Χοφενχάιμ 10
Ουνιόν Βερολίνου 10
Φράιμπουργκ 9
Αμβούργο 8
Βέρντερ Βρέμης 8
Ζανκτ Πάουλι 7
Άουγκσμπουργκ 7
Βόλφσμπουργκ 5
Μάιντς 4
Χαϊντενχάιμ 4
Γκλάντμπαχ 3

La Liga (8η αγωνιστική) 

Οβιέδο-Εσπανιόλ 0-2 (70΄ Κίκε Γκαρσία, 82΄ Μίγια)

REAL OVIEDO 0 - 2 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Σεβίλλη-Μαγιόρκα 1-3 (16΄ Βάργκας - 67΄ Μουρίτσι, 73΄, 77΄ Τζόσεφ)

SEVILLA FC 1 - 3 RCD MALLORCA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μπαρτσελόνα-Τζιρόνα 2-1 (13΄ Πέδρι, 90+3΄ Αραούχο - 20΄ Βίτσελ)

FC BARCELONA 2 - 1 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βιγιαρεάλ-Μπέτις 2-2 (44΄ Μπιουκάναν, 64΄ Μολέιρο - 66΄, 90+4΄ Αντονι)

VILLARREAL CF 2 - 2 REAL BETIS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα 1-0 (69΄Αλμάδα)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οσασούνα: 1-0 (MD 9, 18/10/2025)

Ελτσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0

ELCHE CF 0 - 0 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Θέλτα-Σοσιεδάδ 1-1 (20' Ντουράν - 89' Σολέρ)

CELTA 1 - 1 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Λεβάντε-Ράγιο Βαγεκάνο 0-3 (12΄, 25΄ Ντε Φρούτος, 65΄ Αλβαρο Γκαρσία)

LEVANTE UD 0 - 3 RAYO VALLECANO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 (80΄ Μπαπέ)

Χετάφε - Ρεάλ Μαδρίτης: 0-1 (MD 9, 19/10/2025)


Αλαβές-Βαλένθια 20/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 24
Μπαρτσελόνα 22
Βιγιαρεάλ 17
Μπέτις 16
Ατλέτικο Μαδρίτης 16
Εσπανιόλ 15
Έλτσε 14
Αθλέτικ Μπιλμπάο 14
Σεβίλλη 13
Ράγιο Βαγεκάνο 11
Χετάφε 11
Αλαβές 11 -8αγ.
Οσασούνα 10
Λεβάντε 8
Βαλένθια 8 -8αγ.
Μαγιόρκα 8
Θέλτα 7
Ρεάλ Σοσιεδάδ 6
Οβιέδο 6
Τζιρόνα 6


Serie A (7η αγωνιστική)

Λέτσε-Σασουόλο 0-0


Πίζα-Βερόνα 0-0


Τορίνο-Νάπολι 1-0 (32΄ Σιμεόνε)

TORINO-NAPOLI 1-0 | HIGHLIGHTS | Simeone seals the win against his former team | SERIE A 2025/26

Ρόμα-Ίντερ 0-1 (6' Μπονί)



Κόμο-Γιουβέντους 2-0 (4΄ Κεμπφ, 79΄ Νίκο Πας)

Κάλιαρι-Μπολόνια 0-2 (31' Χολμ, 80' Ορσολίνι)

CAGLIARI-BOLOGNA 0-2 | HIGHLIGHTS | Bologna breaks the curse of the away games | SERIE A 2025/26

Τζένοα-Πάρμα 0-0

GENOA-PARMA 0-0 | HIGHLIGHTS | Suzuki saves the day at the last minute | SERIE A 2025/26

Αταλάντα-Λάτσιο 0-0

ATALANTA-LAZIO 0-0 | HIGHLIGHTS | Zappacosta strikes the post and confirms draw | SERIE A 2025/26

Μίλαν-Φιορεντίνα 2-1 (63', 86' Λεάο - 58' Γκόσενς)

MILAN-FIORENTINA 2-1 | HIGHLIGHTS | Leão brings Milan on top with a double | SERIE A 2025/26


Κρεμονέζε-Ουντινέζε 20/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Ίντερ 15
Νάπολι 15
Ρόμα 15
Μίλαν 13 -6αγ.
Μπολόνια 13
Κόμο 12
Γιουβέντους 12
Αταλάντα 11
Σασουόλο 10
Κρεμονέζε 9 -6αγ.
Ουντινέζε 8 -6αγ.
Λάτσιο 8
Κάλιαρι 8 -6αγ.
Τορίνο 8
Πάρμα 6
Λέτσε 6
Βερόνα 4
Φιορεντίνα 3 -6αγ.
Τζένοα 3
Πίζα 3

