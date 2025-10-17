Άρης: «Χαλάρωσαν» με μπάρμπεκιου πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό

Ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο έκαναν μπάρμπεκιου μετά την προπόνηση, σε μια κίνηση που στόχο έχει να ανεβάσει το ηθικό και να ενισχύσει τη συνοχή ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι της Κυριακής