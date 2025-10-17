Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Άρης: «Χαλάρωσαν» με μπάρμπεκιου πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό
Ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο έκαναν μπάρμπεκιου μετά την προπόνηση, σε μια κίνηση που στόχο έχει να ανεβάσει το ηθικό και να ενισχύσει τη συνοχή ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι της Κυριακής
Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (Κυριακή 19/10, 19:30), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Δύο μόλις ημέρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι, η ΠΑΕ Άρης επέλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να ενισχύσει την ψυχολογία και τη συνοχή της ομάδας. Μετά το τέλος της προπόνησης της Παρασκευής (17/10), οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο των «κίτρινων» πέρασαν στιγμές χαλάρωσης, απολαμβάνοντας ένα μπάρμπεκιου στις εγκαταστάσεις της ομάδας.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ
Η κίνηση αυτή, που χαρακτηρίστηκε «μπάρμπεκιου συσπείρωσης», γνωστοποιήθηκε με σχετική ανάρτηση από την ΠΑΕ Άρης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Μπάρμπεκιου συσπείρωσης της ομάδας μας. Τεχνική ηγεσία και παίκτες είχαν την ευκαιρία να τα πουν εκτός των τεσσάρων γραμμών, με το μυαλό στο επερχόμενο ντέρμπι και στη νίκη», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, τον μπουφέ επιμελήθηκε ο Executive Chef του ΑΡΗ, Σάκης Παπαδάκης, φροντίζοντας ώστε η ομάδα να έχει και την απαραίτητη γευστική ανανέωση πριν ριχτεί στη μάχη κόντρα στους «πράσινους».
✍️: Μπάρμπεκιου συσπείρωσης της ομάδας μας.— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) October 17, 2025
Τεχνική ηγεσία και παίκτες είχαν την ευκαιρία να τα πουν εκτός των τεσσάρων γραμμών, με το μυαλό στο επερχόμενο ντέρμπι και στη νίκη.
Τον μπουφέ επιμελήθηκε ο Executive Chef του ΑΡΗ, Σάκης Παπαδάκης 📸 🎞️
💛🖤#ARISFC#ARISFAMILY pic.twitter.com/a6Kbe65RlZ
