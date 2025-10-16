ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

ΑΣ ΠΑΟΚ προς ΠΑΕ: Δέσμευση για συνάντηση την άλλη εβδομάδα για το μνημόνιο
SPORTS
ΠΑΟΚ ΑΣ ΠΑΟΚ Τούμπα

ΑΣ ΠΑΟΚ προς ΠΑΕ: Δέσμευση για συνάντηση την άλλη εβδομάδα για το μνημόνιο

Η απάντηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στην πρόσκληση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, με την οποία ζητούσε να γίνει συνάντηση το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) και δέσμευση για την ερχόμενη εβδομάδα

ΑΣ ΠΑΟΚ προς ΠΑΕ: Δέσμευση για συνάντηση την άλλη εβδομάδα για το μνημόνιο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στην αποστολή πρόσκλησης προς τη διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ, μέσω της οποίας, ζητούσε να πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή (17/10), μία καταληκτική συνάντηση στα γραφεία της στην Τούμπα, ώστε να της παραδώσει ο ΑΣ το μνημόνιο που συντάχθηκε από την τεχνοκρατική επιτροπή και αφορά την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Το απόγευμα της Πέμπτης (16/10) πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΑΣ μια άτυπη συνάντηση, όχι συνεδρίαση μελών του ΔΣ, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 22:30 και ακολούθως εστάλη απάντηση στη πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Στην απάντηση της ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξηγεί τους λόγους που δεν μπορεί να δώσει το παρόν αύριο, Παρασκευή (17/10), όπως ζήτησε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, «…αλλά δεσμεύεται για συνάντηση την επόμενη εβδομάδα».

Θυμίζουμε το περιεχόμενο της επιστολής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον ΑΣ:

«Στις 21 Ιουλίου σας παραδώσαμε το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, το οποίο περιλαμβάνει: πλήρες χρονοδιάγραμμα, διαδικασία της καταβολής εγγυήσεων, έτσι ώστε να είναι απόλυτα εγγυημένη η αποπεράτωση του νέου γηπέδου, ρήτρες αποζημίωσης κ.α. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη απάντηση γι΄ αυτό το μνημόνιο.

Την 1η Σεπτεμβρίου ανακοινώσατε τη σύσταση τεχνοκρατικής επιτροπής, με εξειδικευμένα μέλη αποκλειστικά της δικής σας επιλογής, με σκοπό «τη σύνταξη μνημονίου» για τη Νέα Τούμπα.

Στις 22 Σεπτεμβρίου η επιτροπή που εσείς ορίσατε, σας παρέδωσε, όπως ανακοινώσατε, το μνημόνιο συνεργασίας που ετοίμασε, χωρίς βεβαίως από τότε να το έχετε γνωστοποιήσει.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, σε συνάντηση που είχαμε στα γραφεία της ΠΑΕ, με εκπροσώπους σας, δεσμευτήκατε ότι ως τις 3 Οκτωβρίου θα μας παραδώσετε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα.

Φτάσαμε στις 16 Οκτωβρίου και ακόμη δεν μας έχετε παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας.

Κλείσιμο
Σας καλούμε σε συνάντηση την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, για να μας παραδώσετε το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας».

Ειδήσεις σήμερα:

«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι

Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του

Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Είσαι συνδρομητής Nova; Τα γρηγορότερα… έρχονται!

Η Nova, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες των συνδρομητών της, προχωρά σε αναβάθμιση του ίντερνετ, δίνοντας - τη δυνατότητα στους συνδρομητές της να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγηθούν και να εργαστούν, με ακόμη πιο γρήγορες ταχύτητες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης