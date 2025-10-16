Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
ΑΣ ΠΑΟΚ προς ΠΑΕ: Δέσμευση για συνάντηση την άλλη εβδομάδα για το μνημόνιο
ΑΣ ΠΑΟΚ προς ΠΑΕ: Δέσμευση για συνάντηση την άλλη εβδομάδα για το μνημόνιο
Η απάντηση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ στην πρόσκληση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, με την οποία ζητούσε να γίνει συνάντηση το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) και δέσμευση για την ερχόμενη εβδομάδα
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στην αποστολή πρόσκλησης προς τη διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ, μέσω της οποίας, ζητούσε να πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή (17/10), μία καταληκτική συνάντηση στα γραφεία της στην Τούμπα, ώστε να της παραδώσει ο ΑΣ το μνημόνιο που συντάχθηκε από την τεχνοκρατική επιτροπή και αφορά την κατασκευή της Νέας Τούμπας.
Το απόγευμα της Πέμπτης (16/10) πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΑΣ μια άτυπη συνάντηση, όχι συνεδρίαση μελών του ΔΣ, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 22:30 και ακολούθως εστάλη απάντηση στη πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Στην απάντηση της ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξηγεί τους λόγους που δεν μπορεί να δώσει το παρόν αύριο, Παρασκευή (17/10), όπως ζήτησε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, «…αλλά δεσμεύεται για συνάντηση την επόμενη εβδομάδα».
Θυμίζουμε το περιεχόμενο της επιστολής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον ΑΣ:
«Στις 21 Ιουλίου σας παραδώσαμε το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, το οποίο περιλαμβάνει: πλήρες χρονοδιάγραμμα, διαδικασία της καταβολής εγγυήσεων, έτσι ώστε να είναι απόλυτα εγγυημένη η αποπεράτωση του νέου γηπέδου, ρήτρες αποζημίωσης κ.α. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη απάντηση γι΄ αυτό το μνημόνιο.
Την 1η Σεπτεμβρίου ανακοινώσατε τη σύσταση τεχνοκρατικής επιτροπής, με εξειδικευμένα μέλη αποκλειστικά της δικής σας επιλογής, με σκοπό «τη σύνταξη μνημονίου» για τη Νέα Τούμπα.
Στις 22 Σεπτεμβρίου η επιτροπή που εσείς ορίσατε, σας παρέδωσε, όπως ανακοινώσατε, το μνημόνιο συνεργασίας που ετοίμασε, χωρίς βεβαίως από τότε να το έχετε γνωστοποιήσει.
Στις 25 Σεπτεμβρίου, σε συνάντηση που είχαμε στα γραφεία της ΠΑΕ, με εκπροσώπους σας, δεσμευτήκατε ότι ως τις 3 Οκτωβρίου θα μας παραδώσετε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα.
Φτάσαμε στις 16 Οκτωβρίου και ακόμη δεν μας έχετε παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας.
Σας καλούμε σε συνάντηση την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, για να μας παραδώσετε το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας».
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Το απόγευμα της Πέμπτης (16/10) πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΑΣ μια άτυπη συνάντηση, όχι συνεδρίαση μελών του ΔΣ, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 22:30 και ακολούθως εστάλη απάντηση στη πρόσκληση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Στην απάντηση της ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ εξηγεί τους λόγους που δεν μπορεί να δώσει το παρόν αύριο, Παρασκευή (17/10), όπως ζήτησε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, «…αλλά δεσμεύεται για συνάντηση την επόμενη εβδομάδα».
Θυμίζουμε το περιεχόμενο της επιστολής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον ΑΣ:
«Στις 21 Ιουλίου σας παραδώσαμε το προτεινόμενο μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, το οποίο περιλαμβάνει: πλήρες χρονοδιάγραμμα, διαδικασία της καταβολής εγγυήσεων, έτσι ώστε να είναι απόλυτα εγγυημένη η αποπεράτωση του νέου γηπέδου, ρήτρες αποζημίωσης κ.α. Μέχρι και σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία επίσημη απάντηση γι΄ αυτό το μνημόνιο.
Την 1η Σεπτεμβρίου ανακοινώσατε τη σύσταση τεχνοκρατικής επιτροπής, με εξειδικευμένα μέλη αποκλειστικά της δικής σας επιλογής, με σκοπό «τη σύνταξη μνημονίου» για τη Νέα Τούμπα.
Στις 22 Σεπτεμβρίου η επιτροπή που εσείς ορίσατε, σας παρέδωσε, όπως ανακοινώσατε, το μνημόνιο συνεργασίας που ετοίμασε, χωρίς βεβαίως από τότε να το έχετε γνωστοποιήσει.
Στις 25 Σεπτεμβρίου, σε συνάντηση που είχαμε στα γραφεία της ΠΑΕ, με εκπροσώπους σας, δεσμευτήκατε ότι ως τις 3 Οκτωβρίου θα μας παραδώσετε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα.
Φτάσαμε στις 16 Οκτωβρίου και ακόμη δεν μας έχετε παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας.
Σας καλούμε σε συνάντηση την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα, για να μας παραδώσετε το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας».
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα