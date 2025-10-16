Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Άρης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεξ Μερκβιλάντζε
Ο Γεωργιανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο δύο μηνών με την προοπτική επέκτασης ως το τέλος της σεζόν
Στο δυναμικό του Άρη εντάσσεται ο 23χρονος Γεωργιανός φόργουορντ, Άλεξ Μερκβιλάντζε.
Ο αθλητής συμμετείχε από σήμερα στις προπονήσεις της ομάδας και είναι πιθανό να συμπεριληφθεί στα πλάνα του Μπόγκνταν Καραΐτσιτς για το, εκτός έδρας, παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων», το Σάββατο (18/10, 19:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League, κόντρα στο Μαρούσι.
Οι Θεσσαλονικείς γνωστοποίησαν επίσημα την απόκτησή του αναφέροντας:
«Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Alex Merkviladze.
Ο Γεωργιανός αθλητής είναι γεννηθείς στις 11 Μαρτίου του 2002 και με ύψος 2.03μ. αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.
Ο νέος παίκτης της ομάδας μας έκανε το ταξίδι για τις ΗΠΑ σε ηλικία μόλις 14 ετών. Μετά από τη φοίτησή του στο Modesto Christian High School, ξεκίνησε την κολεγιακή καριέρα του το 2020 στο Cal State Northridge Matadors.
Το 2021 «μετακόμισε» στο φημισμένο Loyola Marymount, από το οποίο αποφοίτησε το 2025. Στην τρίτη χρονιά του μέτρησε 12.1 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα και στην περσινή σεζόν, ως αρχηγός της ομάδας, είχε 10.3 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 2 ασίστ κατά μέσο όρο.
Συνολικά, ο Merkviladze αγωνίστηκε σε 119 αγώνες του Loyola Marymount, όντας στην 6η θέση στην ιστορία των Lions».
