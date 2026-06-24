ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ορχομενό
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ορχομενός Φωτιά

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ορχομενό

Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 19 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ορχομενό
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και, ως τη δύση του ηλίου, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή παρείχαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. 

Η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες και υποδομές. 

Στην περιοχή της πυρκαγιάς είχε μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, για την διερεύνηση των αιτίων της.
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης