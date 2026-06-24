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Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ορχομενό
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ορχομενό
Κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 19 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και, ως τη δύση του ηλίου, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρείχαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες και υποδομές.
Στην περιοχή της πυρκαγιάς είχε μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, για την διερεύνηση των αιτίων της.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και, ως τη δύση του ηλίου, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Συνδρομή παρείχαν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες και υποδομές.
Στην περιοχή της πυρκαγιάς είχε μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, για την διερεύνηση των αιτίων της.
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