Το «καρφί» Πιερρακάκη σε Ανδρουλάκη: Στον ανταγωνισμό σου με τον Τσίπρα, είσαι έτοιμος να εισβάλλεις στο Νομισματοκοπείο

Πλήρη αναδρομικότητα για όσους έχασαν τη ρύθμιση ζήτησε ο Ανδρουλάκης - Ο υπουργός κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να του δίνει σε ποιο σημείο του κειμένου της απόφασης αναφέρεται η λέξη «αναδρομικότητα»