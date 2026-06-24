Το «καρφί» Πιερρακάκη σε Ανδρουλάκη: Στον ανταγωνισμό σου με τον Τσίπρα, είσαι έτοιμος να εισβάλλεις στο Νομισματοκοπείο
Το «καρφί» Πιερρακάκη σε Ανδρουλάκη: Στον ανταγωνισμό σου με τον Τσίπρα, είσαι έτοιμος να εισβάλλεις στο Νομισματοκοπείο
Πλήρη αναδρομικότητα για όσους έχασαν τη ρύθμιση ζήτησε ο Ανδρουλάκης - Ο υπουργός κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να του δίνει σε ποιο σημείο του κειμένου της απόφασης αναφέρεται η λέξη «αναδρομικότητα»
Για λαϊκισμό κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας στις αιτιάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε υπερήφανος για την συμμετοχή του στην κυβέρνηση και εγκάλεσε αιχμηρά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως στον ανταγωνισμό του με τον Αλέξη Τσίπρα είναι «έτοιμος να εισβάλλει στο Νομισματοκοπείο».
Κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, ο κ. Πιερρακάκης κάλεσε μάλιστα τον κ. Ανδρουλάκη να του δίνει σε ποιο σημείο του κειμένου της απόφασης αναφέρεται η λέξη «αναδρομικότητα».
«Εφαρμόζουμε κάτι παραπάνω από την απόφαση του Αρείου Πάγου που δεν αναφέρει τη λέξη «αναδρομικότητα». Είναι απόφαση και επιλογή της κυβέρνησης σε ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων» τόνισε απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Οικονομικών.
Όπως είπε, η νέα ρύθμιση δεν προβλέπει το εκ νέου άνοιγμα παλαιών φακέλων, καθώς θα προκαλούσε τεράστια αβεβαιότητα, ενώ το 70% τέτοιων περιπτώσεων, οι οφειλέτες δεν είχαν καταβάλει ούτε μία δόση. Όσοι βρίσκονται εκτός ρύθμισης, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, για τον οποίο μειώνεται το κατώφλι εισόδου.
Απαντώντας μάλιστα στις επί προσωπικού αιχμές, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας από το 2015 και «υπερήφανος» για την κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε πλήρη αναδρομικότητα και για όσους έχασαν τη ρύθμιση, μετά από επτά χρόνια καθυστέρησης.
Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, από τα 250 δισ. ευρώ ιδιωτικού χρέους, μόλις 18,64 δισ. έχουν ρυθμιστεί μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, που επί της ουσίας δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες, αλλά ευνοεί funds, servicers και «κερδοσκόπους».
Παράλληλα, χαρακτήρισε «ανεφάρμοστες από την πρώτη ημέρα» τις 72 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, προτείνοντας 120 δόσεις με κίνητρο μείωσης 30% για συνεπείς οφειλέτες.
Αντιπαράθεση σημειώθηκε επίσης και για το βαθμό ελευθερίας της κυβέρνησης σήμερα με τις κυβερνήσεις επί μνημονίων. «Οι βαθμοί ελευθερίας που έχει σήμερα η χώρα είναι αποτέλεσμα των θυσιών ενός κόμματος που εσείς κι ο κ. Τσίπρας πολεμήσατε με τα Ζάππεια και ευχολόγια», είπε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ.
Κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, ο κ. Πιερρακάκης κάλεσε μάλιστα τον κ. Ανδρουλάκη να του δίνει σε ποιο σημείο του κειμένου της απόφασης αναφέρεται η λέξη «αναδρομικότητα».
«Εφαρμόζουμε κάτι παραπάνω από την απόφαση του Αρείου Πάγου που δεν αναφέρει τη λέξη «αναδρομικότητα». Είναι απόφαση και επιλογή της κυβέρνησης σε ένα νομοσχέδιο που περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων» τόνισε απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Οικονομικών.
Όπως είπε, η νέα ρύθμιση δεν προβλέπει το εκ νέου άνοιγμα παλαιών φακέλων, καθώς θα προκαλούσε τεράστια αβεβαιότητα, ενώ το 70% τέτοιων περιπτώσεων, οι οφειλέτες δεν είχαν καταβάλει ούτε μία δόση. Όσοι βρίσκονται εκτός ρύθμισης, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, για τον οποίο μειώνεται το κατώφλι εισόδου.
Απαντώντας μάλιστα στις επί προσωπικού αιχμές, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας από το 2015 και «υπερήφανος» για την κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει.
Πλήρη αναδρομικότητα για όσους έχασαν τη ρύθμιση ζήτησε ο ΑνδρουλάκηςΣτην ομιλία του, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη ρύθμιση ως «απόφαση συμμόρφωσης» της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, που έπρεπε να εφαρμοστεί από την πρώτη ημέρα, κι όχι πραγματική πρωτοβουλία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε πλήρη αναδρομικότητα και για όσους έχασαν τη ρύθμιση, μετά από επτά χρόνια καθυστέρησης.
Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, από τα 250 δισ. ευρώ ιδιωτικού χρέους, μόλις 18,64 δισ. έχουν ρυθμιστεί μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, που επί της ουσίας δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες, αλλά ευνοεί funds, servicers και «κερδοσκόπους».
Παράλληλα, χαρακτήρισε «ανεφάρμοστες από την πρώτη ημέρα» τις 72 δόσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, προτείνοντας 120 δόσεις με κίνητρο μείωσης 30% για συνεπείς οφειλέτες.
Αντιπαράθεση σημειώθηκε επίσης και για το βαθμό ελευθερίας της κυβέρνησης σήμερα με τις κυβερνήσεις επί μνημονίων. «Οι βαθμοί ελευθερίας που έχει σήμερα η χώρα είναι αποτέλεσμα των θυσιών ενός κόμματος που εσείς κι ο κ. Τσίπρας πολεμήσατε με τα Ζάππεια και ευχολόγια», είπε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ.
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