Reuters: Η ΕΕ προτείνει τριετή στρατιωτική και πολιτική αποστολή στον Λίβανο για να εκπαιδεύσει τις τοπικές δυνάμεις

Στόχος της αποστολής της ΕΕ είναι να επιτρέψει στον στρατό του Λιβάνου να επικεντρωθεί στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ - Η παρουσία του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση, αν η πρόταση προχωρήσει