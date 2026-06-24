Reuters: Η ΕΕ προτείνει τριετή στρατιωτική και πολιτική αποστολή στον Λίβανο για να εκπαιδεύσει τις τοπικές δυνάμεις
Reuters: Η ΕΕ προτείνει τριετή στρατιωτική και πολιτική αποστολή στον Λίβανο για να εκπαιδεύσει τις τοπικές δυνάμεις
Στόχος της αποστολής της ΕΕ είναι να επιτρέψει στον στρατό του Λιβάνου να επικεντρωθεί στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ - Η παρουσία του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο μπορεί να περιπλέξει την κατάσταση, αν η πρόταση προχωρήσει
Μια τριετή στρατιωτική και πολιτική αποστολή στον Λίβανο με σκοπό την παροχή συμβουλών και την εκπαίδευση των λιβανικών δυνάμεων, μεταξύ άλλων στους τομείς της συνοριακής και της θαλάσσιας ασφάλειας, πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με έγγραφο στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters την Τετάρτη.
Η συγκεκριμένη πρόταση προέκυψε από τη μελέτη της ΕΕ σχετικά με τρόπους ενίσχυσης των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας του Λιβάνου, προκειμένου να απελευθερωθεί ο λιβανικός στρατός ώστε να επικεντρωθεί στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.
Η συζήτηση για μια πιθανή αποστολή της ΕΕ έρχεται, καθώς η εντολή της Προσωρινής Δύναμης του ΟΗΕ στο Λίβανο (UNIFIL) πρόκειται να λήξει στα τέλη του 2026, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει μια διαδικασία μείωσης του αριθμού των στρατευμάτων και απόσυρσης, που θα διαρκέσει ένα έτος.
Η ΕΕ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης της UNIFIL, αλλά την ενίσχυση των λιβανικών δυνάμεων. Οποιαδήποτε τέτοια αποστολή θα απαιτούσε την έγκριση των 27 κρατών - μελών της.
Σε έγγραφο που φέρει ημερομηνία 17 Ιουνίου και διανεμήθηκε στα κράτη μέλη της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη αποστολή θα «έχει αρχική διάρκεια εντολής τριών ετών» και «θα υποστηρίξει τις λιβανικές αρχές στην ενίσχυση του εδαφικού ελέγχου και της ασφάλειας των συνόρων μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων των LAF (στρατού) και των ISF (αστυνομίας)», αναφερόμενη στις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας.
«Προς τον σκοπό αυτό, η Αποστολή θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των συντάγματος των χερσαίων συνόρων, των Κινητών Δυνάμεων και των Περιφερειακών Μονάδων Χωροφυλακής, στη βελτίωση των δυνατοτήτων Πληροφοριών, Παρακολούθησης και Αναγνώρισης (ISR) και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων θαλάσσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της ασφάλειας των συνόρων και των λιμένων», πρόσθεσε.
Η πρόταση περιπλέκεται από την παρουσία ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίες έχουν καταλάβει μια έκταση του νότιου Λιβάνου κατά τη διάρκεια ενός πολέμου που ξέσπασε όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη, λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
Η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία κηρύχθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, τηρείται σε μεγάλο βαθμό από την περασμένη Κυριακή, αλλά οι IDF εξακολουθούν να βρίσκονται αναπτυγμένες βαθιά στο εσωτερικό του νότιου Λιβάνου, επικαλούμενες την ανάγκη να προστατεύσουν το βόρειο Ισραήλ από επιθέσεις της οργάνωσης.
Η συγκεκριμένη πρόταση προέκυψε από τη μελέτη της ΕΕ σχετικά με τρόπους ενίσχυσης των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας του Λιβάνου, προκειμένου να απελευθερωθεί ο λιβανικός στρατός ώστε να επικεντρωθεί στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.
Η συζήτηση για μια πιθανή αποστολή της ΕΕ έρχεται, καθώς η εντολή της Προσωρινής Δύναμης του ΟΗΕ στο Λίβανο (UNIFIL) πρόκειται να λήξει στα τέλη του 2026, οπότε και αναμένεται να ξεκινήσει μια διαδικασία μείωσης του αριθμού των στρατευμάτων και απόσυρσης, που θα διαρκέσει ένα έτος.
Η ΕΕ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης της UNIFIL, αλλά την ενίσχυση των λιβανικών δυνάμεων. Οποιαδήποτε τέτοια αποστολή θα απαιτούσε την έγκριση των 27 κρατών - μελών της.
Σε έγγραφο που φέρει ημερομηνία 17 Ιουνίου και διανεμήθηκε στα κράτη μέλη της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη αποστολή θα «έχει αρχική διάρκεια εντολής τριών ετών» και «θα υποστηρίξει τις λιβανικές αρχές στην ενίσχυση του εδαφικού ελέγχου και της ασφάλειας των συνόρων μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων των LAF (στρατού) και των ISF (αστυνομίας)», αναφερόμενη στις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας.
«Προς τον σκοπό αυτό, η Αποστολή θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των συντάγματος των χερσαίων συνόρων, των Κινητών Δυνάμεων και των Περιφερειακών Μονάδων Χωροφυλακής, στη βελτίωση των δυνατοτήτων Πληροφοριών, Παρακολούθησης και Αναγνώρισης (ISR) και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων θαλάσσιας ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της ασφάλειας των συνόρων και των λιμένων», πρόσθεσε.
Η πρόταση περιπλέκεται από την παρουσία ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίες έχουν καταλάβει μια έκταση του νότιου Λιβάνου κατά τη διάρκεια ενός πολέμου που ξέσπασε όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη, λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
Η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία κηρύχθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, τηρείται σε μεγάλο βαθμό από την περασμένη Κυριακή, αλλά οι IDF εξακολουθούν να βρίσκονται αναπτυγμένες βαθιά στο εσωτερικό του νότιου Λιβάνου, επικαλούμενες την ανάγκη να προστατεύσουν το βόρειο Ισραήλ από επιθέσεις της οργάνωσης.
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