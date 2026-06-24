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Πυροβολισμοί διέλυσαν γλέντι με 2.000 κόσμο στην Κρήτη
Πυροβολισμοί διέλυσαν γλέντι με 2.000 κόσμο στην Κρήτη
Συνελήφθη ο 26χρονος Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου που πυροβολούσε - Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος
Άδοξο τέλος είχε κρητικό γλέντι σε μεγάλο οικισμό του Δήμου Ηρακλείου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας 26χρονος άνδρας, ο οποίος μάλιστα είναι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, στο γλέντι, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 2.000 άτομα, ο 26χρονος άρχισε, σε προχωρημένη ώρα, να πυροβολεί στον αέρα, με εννιάρι πιστόλι. Η αναστάτωση που προκλήθηκε ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα ο λυράρης να διακόψει άμεσα το πρόγραμμα και αρκετοί από τους παρευρισκόμενους να αποχωρήσουν από τον χώρο.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος, με βάση τις πρόσφατες αυστηροποιημένες διατάξεις που αφορούν την οπλοφορία και την οπλοχρησία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός πρόεδρος είναι κάτοχος άδειας σκοπευτικού συλλόγου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη άδεια δεν φέρεται να δικαιολογεί τη μεταφορά και κατοχή του όπλου στον χώρο της εκδήλωσης.
Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος στην κατοικία του, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων πιστόλι και μαχαίρια. Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς και ο αδελφός του νεαρού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Από την πλευρά του, ο 26χρονος, που δηλώνει συντετριμμένος με την εξέλιξη, φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν ήθελε να παίξει μπαλωθιές στο πλαίσιο του γλεντιού. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, αντιλήφθηκε κάποιο περιστατικό, το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση, και έριξε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στον αέρα προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να αποτρέψει την εκδήλωση σοβαρότερου επεισοδίου.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, στο γλέντι, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 2.000 άτομα, ο 26χρονος άρχισε, σε προχωρημένη ώρα, να πυροβολεί στον αέρα, με εννιάρι πιστόλι. Η αναστάτωση που προκλήθηκε ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα ο λυράρης να διακόψει άμεσα το πρόγραμμα και αρκετοί από τους παρευρισκόμενους να αποχωρήσουν από τον χώρο.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος, με βάση τις πρόσφατες αυστηροποιημένες διατάξεις που αφορούν την οπλοφορία και την οπλοχρησία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός πρόεδρος είναι κάτοχος άδειας σκοπευτικού συλλόγου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη άδεια δεν φέρεται να δικαιολογεί τη μεταφορά και κατοχή του όπλου στον χώρο της εκδήλωσης.
Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος στην κατοικία του, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων πιστόλι και μαχαίρια. Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς και ο αδελφός του νεαρού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.
Από την πλευρά του, ο 26χρονος, που δηλώνει συντετριμμένος με την εξέλιξη, φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν ήθελε να παίξει μπαλωθιές στο πλαίσιο του γλεντιού. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, αντιλήφθηκε κάποιο περιστατικό, το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση, και έριξε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στον αέρα προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να αποτρέψει την εκδήλωση σοβαρότερου επεισοδίου.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
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