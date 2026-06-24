ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διάζωμα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Φιλαδέλφειας

Πυροβολισμοί διέλυσαν γλέντι με 2.000 κόσμο στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Γλέντι Πυροβολιασμοί

Πυροβολισμοί διέλυσαν γλέντι με 2.000 κόσμο στην Κρήτη

Συνελήφθη ο 26χρονος Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου που πυροβολούσε - Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος

Πυροβολισμοί διέλυσαν γλέντι με 2.000 κόσμο στην Κρήτη
8 ΣΧΟΛΙΑ
Άδοξο τέλος είχε κρητικό γλέντι σε μεγάλο οικισμό του Δήμου Ηρακλείου, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ένας 26χρονος άνδρας, ο οποίος μάλιστα είναι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Cretalive, στο γλέντι, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 2.000 άτομα, ο 26χρονος άρχισε, σε προχωρημένη ώρα, να πυροβολεί στον αέρα, με εννιάρι πιστόλι. Η αναστάτωση που προκλήθηκε ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα ο λυράρης να διακόψει άμεσα το πρόγραμμα και αρκετοί από τους παρευρισκόμενους να αποχωρήσουν από τον χώρο.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 26χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος, με βάση τις πρόσφατες αυστηροποιημένες διατάξεις που αφορούν την οπλοφορία και την οπλοχρησία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός πρόεδρος είναι κάτοχος άδειας σκοπευτικού συλλόγου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη άδεια δεν φέρεται να δικαιολογεί τη μεταφορά και κατοχή του όπλου στον χώρο της εκδήλωσης.

Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος στην κατοικία του, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων πιστόλι και μαχαίρια. Συνελήφθησαν επίσης οι γονείς και ο αδελφός του νεαρού, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Από την πλευρά του, ο 26χρονος, που δηλώνει συντετριμμένος με την εξέλιξη, φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν ήθελε να παίξει μπαλωθιές στο πλαίσιο του γλεντιού. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, αντιλήφθηκε κάποιο περιστατικό, το οποίο βρίσκεται υπό διερεύνηση, και έριξε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στον αέρα προκειμένου, όπως υποστηρίζει, να αποτρέψει την εκδήλωση σοβαρότερου επεισοδίου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα

Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης