Δέσποινα Μοιραράκη για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Γιάννη Κοντούλη: Σε ευχαριστώ για όσα έζησα μαζί σου
Δέσποινα Μοιραράκη για τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Γιάννη Κοντούλη: Σε ευχαριστώ για όσα έζησα μαζί σου
Ο σύζυγος της παρουσιάστριας έφυγε από τη ζωή το 2022 χάνοντας τη μάχη του με τον καρκίνο
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η Δέσποινα Μοιραράκη για τα τέσσερα χρόνια που συμπληρώθηκαν από την ημέρα που ο Γιάννης Κοντούλης έφυγε από τη ζωή, χάνοντας τη μάχη του με τον καρκίνο.
Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια ανέβασε την Τετάρτη 24 Ιουνίου μία φωτογραφία του συζύγου της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για εκείνον, ευγνωμονώντας τον παράλληλα για όσα έζησε στο πλευρό του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δέσποινα Μοιραράκη έγραψε χαρακτηριστικά: «24/6/2022 Η Άγκυρα ξέσυρε. Αείμνηστε Ναύαρχε… Θα σε αγαπώ και θα σε τιμώ για πάντα στη ζωή μου. Συνέχισε να με προστατεύεις κ να με καθοδηγείς…. Σε ευχαριστώ για όσα έζησα μαζί σου».
Δείτε τη φωτογραφία
Την 1η Ιουνίου η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια είχε κάνει μία ακόμη συγκινητική ανάρτηση για τον Γιάννη Κοντούλη, με αφορμή τη 15η επέτειο γάμου τους.
Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το μυστήριο, σημείωσε: «1/6/2011 - 1/6/2026. Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία!!! Την στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: "Σε ευγνωμωνώ Θεέ μου!". Έζησα ένα όνειρο… Κι όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Ένας παραμυθένιος γάμος!!! Ίσως όνειρο... κάθε γυναίκας! Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το ζήσω… Ορκίστηκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα. Και έτσι 1/6/2022, 24 μέρες πριν φύγεις σε πήγα εκεί… στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι στο εκκλησάκι μας και μετά στην Ιθάκη. Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε… Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω…
Χάρη σε Εσένα! Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ' αυτό το όνειρο της 1/6/2011. Σε ευχαριστώ άγγελε μου!».
Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια ανέβασε την Τετάρτη 24 Ιουνίου μία φωτογραφία του συζύγου της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και εξέφρασε δημόσια την αγάπη της για εκείνον, ευγνωμονώντας τον παράλληλα για όσα έζησε στο πλευρό του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Δέσποινα Μοιραράκη έγραψε χαρακτηριστικά: «24/6/2022 Η Άγκυρα ξέσυρε. Αείμνηστε Ναύαρχε… Θα σε αγαπώ και θα σε τιμώ για πάντα στη ζωή μου. Συνέχισε να με προστατεύεις κ να με καθοδηγείς…. Σε ευχαριστώ για όσα έζησα μαζί σου».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Την 1η Ιουνίου η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια είχε κάνει μία ακόμη συγκινητική ανάρτηση για τον Γιάννη Κοντούλη, με αφορμή τη 15η επέτειο γάμου τους.
Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το μυστήριο, σημείωσε: «1/6/2011 - 1/6/2026. Σαν σήμερα πριν 15 χρόνια έζησα την Απόλυτη Ευτυχία!!! Την στιγμή που σε αντίκρυσα με τη στολή σου να με περιμένεις με την ανθοδέσμη, σήκωσα τα μάτια μου ψηλά στον ουρανό και είπα: "Σε ευγνωμωνώ Θεέ μου!". Έζησα ένα όνειρο… Κι όμως δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Ένας παραμυθένιος γάμος!!! Ίσως όνειρο... κάθε γυναίκας! Σε ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα να το ζήσω… Ορκίστηκαμε κάθε χρόνο να γιορτάζουμε αυτή την μέρα. Και έτσι 1/6/2022, 24 μέρες πριν φύγεις σε πήγα εκεί… στον Άγιο Γεώργιο, στο Καβούρι στο εκκλησάκι μας και μετά στην Ιθάκη. Ήταν η τελευταία φορά που πήγαμε… Ήταν η τελευταία φορά που βγήκες έξω…
Χάρη σε Εσένα! Μέχρι να κλείσω τα μάτια μου θα ζω για πάντα μ' αυτό το όνειρο της 1/6/2011. Σε ευχαριστώ άγγελε μου!».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα