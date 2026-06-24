Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Στις 26 Ιουνίου οι απολογίες μητέρας και πρώην συντρόφου

Σήμερα Τετάρτη, η δίκη συνεχίστηκε με την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης για τη μητέρα του αγοριού με επίκεντρο την νοητική της κατάσταση

Άγγελου. Η ακροαματική διαδικασία διακόπηκε για την Παρασκευή 26 Ιουνίου, οπότε και θα απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι, η 27χρονη μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφος της.



Το αίτημα που είχε υποβάλει η συνήγορος της 27χρονης κατηγορουμένης έγινε δεκτό και έτσι η ακροαματική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 26 του μηνός, με την κατάθεση του Καθηγητή Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ Αθανάσιου Δουζένη, ο οποίος είχε εξετάσει σε σειρά συνεδριών τη νεαρή γυναίκα μετά τον θάνατο του μικρού Άγγελου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων, σύμφωνα με το







Στο ΜΟΔ Ηρακλείου κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης για τη μητέρα του 3χρονου αγοριού, ψυχολόγος η οποία είχε εξετάσει την 27χρονη στη διάρκεια μιας συνεδρίας 2,5 ωρών και στο πλαίσιο ψυχομετρικής διαδικασίας. Η ίδια ψυχολόγος υπέβαλε την κατηγορούμενη σε τεστ νοητικής επάρκειας και είχε αποδειχθεί ότι ο δείκτης νοημοσύνης της ήταν πολύ χαμηλός, στο 63.



Ένα άτομο με αυτό το δυναμικό νοητικό επίπεδο, δυσκολεύεται συνήθως, ανέφερε η μάρτυρας, να κατανοήσει σύνθετες λεκτικές έννοιες, να αντιληφθεί έναν κίνδυνο, να οργανώσει και να επιλύσει καταστάσεις. Η μάρτυρας ερωτήθηκε αν η κατηγορούμενη αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Η ψυχολόγος απάντησε πως το ερώτημα είναι «πώς αντιλαμβάνεται η 27χρονη την πραγματικότητα». Ακόμη, ερωτήθηκε αν τα άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης μπορούν να αναπτύξουν κακοποιητική συμπεριφορά και απάντηση ήταν πως «όλοι μπορούν».



«Αόρατη αναπηρία» «Ήρθα να μιλήσω για την αόρατη αναπηρία της Ρέας» ανέφερε στη δική της κατάθεση, η δεύτερη μάρτυρας που είχε υπάρξει καθηγήτρια της 27χρονης κατηγορουμένης. Όπως ανέφερε υφίστατο bullying ακόμα και σε τμήμα ένταξης και εξήγησε πως το πρόβλημά της ήταν ότι δεν μπορούσε να αλληλεπιδράσει με τα άλλα παιδάκια. Όπως είπε ακόμη η εκπαιδευτικός, όταν τύχαινε να γίνει παρατήρηση σε κάποιο άλλο



«Υπερασπιστικό εφεύρημα» Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορούμενου ανέφερε ότι αμφισβητεί τα όσα περιγράφονται για την νοητική κατάσταση της μητέρας, υποστηρίζοντας ότι τα θεωρεί «εφεύρημα» μετά το τραγικό συμβάν για λόγους υπερασπιστικούς.



Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα ώστε να προσκομιστεί από τη γραμματεία των φυλακών Κορυδαλλού ο πειθαρχικός φάκελος της 27χρονης μητέρας του Άγγελου. Η εισαγγελέας της έδρας αρχικά επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος, ωστόσο, εν τέλει απορρίφθηκε.

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«Ποτέ δεν χτυπούσε το παιδί» Στη συνέχεια, κατέθεσε μια φίλη της οικογένειας της κατηγορούμενης. Όπως ανέφερε η μάρτυρας είχε δεθεί με τη μητέρα της 27χρονης επειδή και οι δύο είχαν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σημείωσε, πως από το 2023 είχε ζήσει από κοντά την κατηγορούμενη με τον μικρό Άγγελο. «Ποτέ δεν χτυπούσε το παιδί, το έβαζε όμως τιμωρία και μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν πολύ σωστή. Έζησα τον Αγγελακο που πήγαινε στο σχολείο… Έβαζε τα παπουτσάκια του, την μπλουζίτσα του… Δεν θα ερχόμουν εδώ αν δεν είχα ζήσει τη Ρέα και έβλεπα πως φρόντιζε και αγαπούσε το παιδί της» ανέφερε.



Η πρόεδρος απευθυνόμενη στη μάρτυρα ρώτησε γιατί η μητέρα δεν πήρε το παιδί να φύγει αν υποθέσουμε ότι δεν το χτύπησε εκείνη; Η μάρτυρας τότε είπε πως η κατηγορούμενη ενεργούσε πάντα με καθοδήγηση και αυτή την καθοδήγηση της την έδινε η μητέρα της. Όταν ήρθε στην Κρήτη, όπως είπε, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της και η μητέρα της δεν ήξερε που έμενε ακριβώς. «Ξέρω από τη μητέρα της» είπε ακόμη ότι «η Ρέα είχε ζητήσει βοήθεια οικονομική για να φύγει αλλά δεν τη βοήθησε εκείνος. Την είχε πάρει τηλέφωνο από το κινητό του 44χρονου».



Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μάρτυρας ανέφερε στη ροή του λόγου τους το εξής: «Ο Αγγελάκος, ζωή να'χει, ένα παιδί με πολλή ενέργεια...». Τότε μια φωνή σχολίασε από την έδρα «δεν έχει όμως, δεν ζει».



«Φρόντιζε το μωρό» Τέταρτη κατά σειρά κατέθεσε γειτόνισσα του πατέρα της κατηγορουμένης από την περιοχή του Ωρωπού. Η μάρτυρας διευκρίνισε ότι είχαν φιλικές σχέσεις με την οικογένεια και ότι είχε ζήσει από κοντά την 27χρονη όταν ο μικρός Άγγελος ήταν βρέφος. «Φρόντιζε το μωρό 24 ώρες το 24ωρο, του έκανε μπανάκι πρωί-βράδυ, το πήγαινε βόλτες, του είχε παιχνίδια. Όλα αυτά τα έκανε με την καθοδήγηση της μητέρας της. Και ο πατέρας της, ο παππούς του Άγγελου, όταν επέστρεφε από την εργασία του βοηθούσε» μολονότι οι γονείς της 27χρονης είχαν χωρίσει, ανέφερε χαρακτηριστικά.



Στην τελική της φάση εισέρχεται η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου. Η ακροαματική διαδικασία διακόπηκε για την Παρασκευή 26 Ιουνίου, οπότε και θα απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι, η 27χρονη μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφος της.Το αίτημα που είχε υποβάλει η συνήγορος της 27χρονης κατηγορουμένης έγινε δεκτό και έτσι η ακροαματική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 26 του μηνός, με την κατάθεση του Καθηγητή Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ Αθανάσιου Δουζένη, ο οποίος είχε εξετάσει σε σειρά συνεδριών τη νεαρή γυναίκα μετά τον θάνατο του μικρού Άγγελου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων, σύμφωνα με το cretalive.gr Σήμερα Τετάρτη, η δίκη συνεχίστηκε με την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης για τη νεαρή μητέρα του 3χρονου αγοριού. Από τη σημερινή συνεδρίαση απουσίαζε ο 44χρονος συγκατηγορούμενος της.Στο ΜΟΔ Ηρακλείου κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης για τη μητέρα του 3χρονου αγοριού, ψυχολόγος η οποία είχε εξετάσει την 27χρονη στη διάρκεια μιας συνεδρίας 2,5 ωρών και στο πλαίσιο ψυχομετρικής διαδικασίας. Η ίδια ψυχολόγος υπέβαλε την κατηγορούμενη σε τεστ νοητικής επάρκειας και είχε αποδειχθεί ότι ο δείκτης νοημοσύνης της ήταν πολύ χαμηλός, στο 63.Ένα άτομο με αυτό το δυναμικό νοητικό επίπεδο, δυσκολεύεται συνήθως, ανέφερε η μάρτυρας, να κατανοήσει σύνθετες λεκτικές έννοιες, να αντιληφθεί έναν κίνδυνο, να οργανώσει και να επιλύσει καταστάσεις. Η μάρτυρας ερωτήθηκε αν η κατηγορούμενη αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Η ψυχολόγος απάντησε πως το ερώτημα είναι «πώς αντιλαμβάνεται η 27χρονη την πραγματικότητα». Ακόμη, ερωτήθηκε αν τα άτομα με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης μπορούν να αναπτύξουν κακοποιητική συμπεριφορά και απάντηση ήταν πως «όλοι μπορούν».«Ήρθα να μιλήσω για την αόρατη αναπηρία της Ρέας» ανέφερε στη δική της κατάθεση, η δεύτερη μάρτυρας που είχε υπάρξει καθηγήτρια της 27χρονης κατηγορουμένης. Όπως ανέφερε υφίστατο bullying ακόμα και σε τμήμα ένταξης και εξήγησε πως το πρόβλημά της ήταν ότι δεν μπορούσε να αλληλεπιδράσει με τα άλλα παιδάκια. Όπως είπε ακόμη η εκπαιδευτικός, όταν τύχαινε να γίνει παρατήρηση σε κάποιο άλλο παιδί , η κατηγορούμενη «πάγωνε», γέμιζαν με δάκρυα τα μάτια της, και ήθελε να εξαφανιστεί. Όσον αφορά στον σχολικό εκφοβισμό που δεχόταν, δεν αντιδρούσε ποτέ και δεν ήταν επιθετική. Ακόμη η εκπαιδευτικός ανέφερε «υπάρχουν παιδιά που έχουν σοβαρές αναπηρίες και δεν τα βλέπει η κοινωνία. Καλό είναι να σκύψουμε πάνω απ´ αυτά».Από την πλευρά του ο συνήγορος υπεράσπισης του 44χρονου κατηγορούμενου ανέφερε ότι αμφισβητεί τα όσα περιγράφονται για την νοητική κατάσταση της μητέρας, υποστηρίζοντας ότι τα θεωρεί «εφεύρημα» μετά το τραγικό συμβάν για λόγους υπερασπιστικούς.Παράλληλα, υπέβαλε αίτημα ώστε να προσκομιστεί από τη γραμματεία των φυλακών Κορυδαλλού ο πειθαρχικός φάκελος της 27χρονης μητέρας του Άγγελου. Η εισαγγελέας της έδρας αρχικά επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος, ωστόσο, εν τέλει απορρίφθηκε.Στη συνέχεια, κατέθεσε μια φίλη της οικογένειας της κατηγορούμενης. Όπως ανέφερε η μάρτυρας είχε δεθεί με τη μητέρα της 27χρονης επειδή και οι δύο είχαν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σημείωσε, πως από το 2023 είχε ζήσει από κοντά την κατηγορούμενη με τον μικρό Άγγελο. «Ποτέ δεν χτυπούσε το παιδί, το έβαζε όμως τιμωρία και μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν πολύ σωστή. Έζησα τον Αγγελακο που πήγαινε στο σχολείο… Έβαζε τα παπουτσάκια του, την μπλουζίτσα του… Δεν θα ερχόμουν εδώ αν δεν είχα ζήσει τη Ρέα και έβλεπα πως φρόντιζε και αγαπούσε το παιδί της» ανέφερε.Η πρόεδρος απευθυνόμενη στη μάρτυρα ρώτησε γιατί η μητέρα δεν πήρε το παιδί να φύγει αν υποθέσουμε ότι δεν το χτύπησε εκείνη; Η μάρτυρας τότε είπε πως η κατηγορούμενη ενεργούσε πάντα με καθοδήγηση και αυτή την καθοδήγηση της την έδινε η μητέρα της. Όταν ήρθε στην Κρήτη, όπως είπε, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της και η μητέρα της δεν ήξερε που έμενε ακριβώς. «Ξέρω από τη μητέρα της» είπε ακόμη ότι «η Ρέα είχε ζητήσει βοήθεια οικονομική για να φύγει αλλά δεν τη βοήθησε εκείνος. Την είχε πάρει τηλέφωνο από το κινητό του 44χρονου».Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μάρτυρας ανέφερε στη ροή του λόγου τους το εξής: «Ο Αγγελάκος, ζωή να'χει, ένα παιδί με πολλή ενέργεια...». Τότε μια φωνή σχολίασε από την έδρα «δεν έχει όμως, δεν ζει».Τέταρτη κατά σειρά κατέθεσε γειτόνισσα του πατέρα της κατηγορουμένης από την περιοχή του Ωρωπού. Η μάρτυρας διευκρίνισε ότι είχαν φιλικές σχέσεις με την οικογένεια και ότι είχε ζήσει από κοντά την 27χρονη όταν ο μικρός Άγγελος ήταν βρέφος. «Φρόντιζε το μωρό 24 ώρες το 24ωρο, του έκανε μπανάκι πρωί-βράδυ, το πήγαινε βόλτες, του είχε παιχνίδια. Όλα αυτά τα έκανε με την καθοδήγηση της μητέρας της. Και ο πατέρας της, ο παππούς του Άγγελου, όταν επέστρεφε από την εργασία του βοηθούσε» μολονότι οι γονείς της 27χρονης είχαν χωρίσει, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια μάρτυρας σημείωσε ότι το παιδί δεν ήταν ποτέ χτυπημένο και ανέφερε ότι της έκανε «τρομερή εντύπωση» όταν άκουσε πως η 27χρονη κατηγορείται για τον θάνατο του παιδιού. «Το αποκλείω… Ο Άγγελος ήταν μια χαρά πάντα. Άλλο η ανωριμότητα κι άλλο αυτό το πράγμα», είπε συγκεκριμένα.



«Όταν ένιωθε άβολα κρατούσε αμυντική στάση» Πολιτικός μηχανικός που είχε γνωρίσει την κατηγορούμενη και τη μητέρα της ως μέλη συνεργείου καθαρισμού, ήταν ο πέμπτος μάρτυρας που κατέθεσε. Ο ίδιος περιέγραψε την 27χρονη ως «ένα γλυκό παιδί που κρατούσε αμυντική στάση όταν ένιωθε άβολα σε κάποια συζήτηση».