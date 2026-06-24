Ο Γιάννης Στουρνάρας ορκίστηκε για τρίτη φορά Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, δείτε φωτογραφίες
Ο Γιάννης Στουρνάρας ορκίστηκε για τρίτη φορά Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, δείτε φωτογραφίες
Η ορκωμοσία έγινε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του Υπουργού Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου
Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, και παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ορκίστηκε σήμερα από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Ιωάννης Στουρνάρας.
Η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννη Στουρνάρα για έξι χρόνια ακόμη ανακοινώθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο κ. Στουρνάρας ορκίζεται ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η ανανέωση της θητείας του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννη Στουρνάρα για έξι χρόνια ακόμη ανακοινώθηκε στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο κ. Στουρνάρας ορκίζεται ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
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