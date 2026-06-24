Ο Γιάννης Στουρνάρας ορκίστηκε για τρίτη φορά Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, δείτε φωτογραφίες

Η ορκωμοσία έγινε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του Υπουργού Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου