Χόλγκερ Ρούνε: Ζήλεψε την Porsche του Τζόκοβιτς, αγόρασε δική του αλλά δεν έχει ακόμα δίπλωμα
Ο νεαρός Δανός τενίστας μπορεί να ανήκει στη χρυσή γενιά των νέων παικτών, όμως στα 22 του δεν έχει πάρει ακόμα δίπλωμα οδήγησης
Όταν ένας νέος αθλητής αποκτά δόξα και λεφτά από πολύ μικρή ηλικία, το πρώτο του μέλημα συνήθως είναι να αγοράσει το αμάξι των ονείρων του.
Στην περίπτωση του Χόλγκερ Ρούνε, όμως το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό, αλλά πρακτικό, αφού ακόμα δεν έχει δίπλωμα οδήγησης.
Ο Δανός τενίστας μίλησε, στα πλαίσια του Όπεν της Στοκχόλμης, για την αγορά του πρώτου του αυτοκινήτου, που έγινε πρόσφατα, ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ακόμα βρίσκεται στο στάδιο που μαθαίνει να οδηγάει.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Πρόσφατα αγόρασα το πρώτο μου αυτοκίνητο. Ήδη είχα κερδίσει κάποια από τουρνουά, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που αγόρασα μόνος μου αυτοκίνητο.
Είδα τον Νόβακ να οδηγάει φέτος στο Μαϊάμι και σκέφτηκα πως οδηγούσε ένα φοβερό αμάξι. Μια Porsche 911. Και σκέφτηκα, γιατί όχι; Δεν μπορώ όμως ακόμα να οδηγήσω, μόλις ξεκίνησα τα μαθήματα.
Έκανα μερικά μαθήματα, αλλά μετά έπρεπε να πάω στην Κίνα και τα σταμάτησα», είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για το τουρνουά της Στοκχόλμης ο Ρούνε.
Σχολίασε και για τα παράπονα αρκετών παικτών, για τη μεγάλη διάρκεια της σεζόν και τα πολλά υποχρεωτικά τουρνουά: «Η σεζόν είναι μεγάλη, όμως έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε.
Αν παίζεις καλά, έχεις την πολυτέλεια να μην παίξεις σε κάποια τουρνουά. Το μόνο που με δυσαρεστεί, είναι ότι έχουν κάνει αρκετά υποχρεωτικά 500άρια, αυτό θεωρώ δεν είναι απαραίτητο.
Αλλά μπορείς να μην παίξεις σε 250άρια έαν το θέλεις πλέον. Είναι μεγάλες η σεζόν, αλλά για μένα είναι κάτι εκπληκτικό, όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν να είμαι στο tour, να παίζω στα τουρνουά της ΑΤΡ. Πιστεύω πως πολλοί ακόμα έχουν αυτό το όνειρο».
Τέλος, ρωτήθηκε και την άποψή του για το ότι θεωρείται το "κακό παιδί" του σκανδιναβικού τένις: «Αν το ότι θέλω πολύ να κερδίζω και έχω αυτή τη σπίθα με κάνει το κακό παιδί, τότε ναι, είμαι. Εγώ όμως δεν το βλέπω έτσι.
Το βλέπω σαν ένας παίκτης που απλά θέλει να κερδίζει και κάνει ό,τι χρειάζεται για να τα καταφέρει.
Ακόμα και όταν αυτό σημαίνει να εξωτερικεύεις τα συναισθήματά σου και τον θυμό σου. Δεν θα μιλήσω για τους άλλους, αλλά στη Σαγκάη δεν ήμουν ο μόνος που το έκανε αυτό».
Wish I had a problem like 🇩🇰 Holger Rune — buying a Porsche 911 without even having a driver’s license.— Tennis Masterr (@tennismasterr) October 15, 2025
“Recently I bought my first car. I already had a few from winning Munich, but this is the first one I actually bought myself. I saw Novak driving it in Miami this year and… pic.twitter.com/lk630nzd2o
O Ρούνε είναι στο Νο.1 του ταμπλό του Όπεν Στοκχόλμης και στον 2ο γύρο, όπου πέρασε με bye, θα αντιμετωπίσει τον Μάρτον Φούτσοβιτς.
