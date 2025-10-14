Η bwin προσφέρει στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα το Kinems, ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
Επική ανατροπή της Ιαπωνίας επί της Βραζιλίας και ιστορική πρώτη νίκη με 3-2
Η Εθνική Ιαπωνίας ολοκλήρωσε μια εκπληκτική ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, κατακτώντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της επί της Βραζιλίας σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο Τόκιο
Η Ιαπωνία πραγματοποίησε μια αξιοσημείωτη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, νικώντας την Βραζιλία με 3-2 σε φιλικό αγώνα σε ένα sold-out στάδιο του Τόκιο, πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη επί των Νοτιοαμερικανών σε 14 αναμετρήσεις.
Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, η οποία έψαχνε να «χτίσει» πάνω στη νίκη της με 5-0 επί της Νότιας Κορέας την προηγούμενη Παρασκευή, πήρε το προβάδισμα στο 26ο λεπτό. Ο Πάουλο Ενρίκε δέχτηκε την πάσα από τον μέσο της Νιούκαστλ, Μπρούνο Γκιμαράες, και με ένα ισχυρό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Έξι λεπτά αργότερα, ο επιθετικός της Άρσεναλ, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, διπλασίασε τα τέρματα της Βραζιλίας, εκμεταλλευόμενος την πάσα του Λούκας Πακετά και στέλνοντας την μπάλα χαμηλά στην εστία. Το 2-0 φάνηκε να «κλειδώνει» τη νίκη για τους Βραζιλιάνους.
Ωστόσο, η Ιαπωνία πραγματοποίησε μια επική αντεπίθεση μετά την ανάπαυλα. Ο Τακούμι Μιναμίνο μείωσε σε 1-2 στο 52ο λεπτό, αφού η άστοχη πάσα του Φαμπρίτσιο Μπρούνο επέτρεψε στον επιθετικό να σκοράρει μέσα από την περιοχή.
Εννέα λεπτά αργότερα, η βραδιά του Μπρούνο επιδεινώθηκε καθώς μετά το σουτ του Νακαμούρα, προσπάθησε να διώξει την μπάλα στα δίχτυα του ισοφαρίζοντας σε 2-2.
Την ολική ανατροπή ολοκλήρωσε ο Αγιάσε Ουέντα, ο οποίος στο 71ο λεπτό σημείωσε ένα δυναμικό γκολ με κεφαλιά, «κλειδώνοντας» έτσι τον θρίαμβο με 3-2 για τους Ιάπωνες. Η νίκη αυτή πυροδότησε πανηγυρικές σκηνές στο στάδιο Ajinomoto, καθώς η Ιαπωνία γιόρτασε την πρώτη της νίκη ποτέ ενάντια στην πεντάκις Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Βραζιλία.
