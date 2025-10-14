Επική ανατροπή της Ιαπωνίας επί της Βραζιλίας και ιστορική πρώτη νίκη με 3-2

Η Εθνική Ιαπωνίας ολοκλήρωσε μια εκπληκτική ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, κατακτώντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της επί της Βραζιλίας σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο Τόκιο