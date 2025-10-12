H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Ο Καρέτσας κορυφαίος παίκτης κάτω των 18 για το 2025 σύμφωνα με το CIES
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρέθηκε στην κορυφή της λίστας του CIES με τους καλύτερους παίκτες κάτω των 18 στον κόσμο
Σπουδαία διάκριση για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς ο νεαρός σταρ της εθνικής ομάδας και της Γκενκ αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη κάτω των 18 ετών για το 2025, από το CIES Football Observatory (διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, που εδρεύει στην πόλη Νοσατέλ της Ελβετίας και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την FIFA)!
Την περασμένη σεζόν ο 17χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε σε 25 παιχνίδια με την Γκενκ στο πρωτάθλημα (ξεκίνησε βασικός στα 14) και πέτυχε δύο γκολ και δύο ασίστ.
Ο Καρέτσας άφησε πίσω του σπουδαία ταλέντα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως ο Γάλλος Ιμπραχίμ Μπαγιέ της Παρί Σεν Ζερμέν και ο Μεξικανός Χιλμπέρτο Μόρα.
Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του CIES:
1. Κωνσταντίνος Καρέτσας (Ελλάδα-Γκενκ)
2. Ιμπραχίμ Μπαγιέ (Γαλλία-Παρί Σεν Ζερμέν
3. Χιλμπέρτο Μόρα (Μεξικό-Τιχουάνα)
4. Οσκαρ Πιετουσέφσκι (Πολωνία-Γιαγκελόνια)
5. Νταβίντσι (Ισπανία-Χετάφε)
6. Βασίλιε Νόβιτσιτς (Σερβία-FK IMT)
7. Ονεστ Αχανορ (Ιταλία-Αταλάντα)
8. Σεν Στερ (Ολλανδία-Αγιαξ)
9. Πέιτον Μίλερ (ΗΠΑ-Νιού Ινγκλαντ)
