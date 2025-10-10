Η Κλαυδία θα ερμηνεύσει την «Αστερομάτα» στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας

Η Κλαυδία θα τραγουδήσει στην τελετή παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας στην Οργανωτική Επιτροπή Milano – Cortina 2026 (Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες) , στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο (11:00) με ελεύθερη είσοδο για τους θεατές.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος συναντήθηκε με την σπουδαία ερμηνεύτρια Κλαυδία που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovisio και έπειτα ανακοινώθηκε η συμφωνία.

«Με χαρά παρουσιάζω σήμερα την αγαπημένη σε όλους τους Έλληνες και ειδικότερα στα νέα παιδιά, Κλαυδία, που τίμησε τη χώρα μας στον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovision και βεβαίως θέλω να αναφερθώ στην μεγάλη Τελετή που κάνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Φέτος στις 26 Νοεμβρίου θα γίνει η Αφή της Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα που είναι τον Φεβρουάριο του 2026 και στις 4 Δεκεμβρίου θα παραδώσουμε τη Φλόγα στους διοργανωτές, τους Ιταλούς. Η Φλόγα δεν είναι απλώς μια φλόγα, είναι αυτό που περιέχει, οι αξίες, ο σεβασμός, η φιλία, η αριστεία, η ειρήνη, η αλληλεγγύη. Είναι όλα αυτά τα οποία μεταλαμπαδεύει η χώρα μας, περνάει από τα χέρια του κάθε λαμπαδηδρόμου για να φτάσει στην πόλη και στη χώρα που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να εμπνεύσει τη νεολαία και τον κόσμο με τις Ολυμπιακές αξίες που γεννήθηκαν στη χώρα μας. Εκ μέρους της ΕΟΕ θέλω να την ευχαριστήσω από καρδιάς που δέχθηκε αμέσως να αποτελέσει ένα κομμάτι της Τελετής και να είναι κοντά μας. Εκτός του ότι είναι ένα σπουδαίο» είπε ο Ισίδωρος Κούβελος.

Η Τελετή Παράδοσης ξεκινά στις 11:00 αλλά η Κλαυδία θα εμφανιστεί για πρώτη φορά λίγη ώρα νωρίτερα για το pre-event show, ενώ αμέσως μετά το τελετουργικό της Ολυμπιακής Φλόγας θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Αστερομάτα» για να αποχαιρετήσουμε την Ολυμπιακή Φλόγα.



«Είμαστε συνοδοιπόροι με το Υπουργείο Παιδείας σε αυτή τη δράση. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η άθληση. Ο Ολυμπισμός είναι δύο ισάξιοι πυλώνες, ο ένας είναι ο αθλητισμός και ο άλλος η παιδεία και ο πολιτισμός. Η σκέψη είναι να γίνει η Παράδοση μία ώρα προσιτή έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν τα σχολεία, από όλη την Ελλάδα, για να παρακολουθήσουν αυτή την μοναδική Τελετή, καθώς και το pre-show στο οποίο θα τραγουδήσει η Κλαυδία, η οποία είναι πολύ αγαπητή στα παιδιά, και η οποία δέχθηκε με χαρά να το κάνει. Θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο και μετά κατά την αναχώρηση της Φλόγας θα τραγουδήσει την «Αστερομάτα» ώστε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η Τελετή με την Κλαυδία», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΟΕ.

Η Κλαυδία από την πλευρά της είπε: «Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για την τιμή που μας επιλέξατε για να συμμετέχουμε σε αυτή την τόσο σημαντική Τελετή. Είναι πολύ συγκινητικό να είμαι μέρος αυτής. Ο αθλητισμός, όχι μόνο σαν άθλημα αλλά και ως αξίες είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ανυπομονώ για αυτή την Τελετή, η οποία θα είναι και ένα πολύ σημαντικό στιγμιότυπο για τη δική μου πορεία.»

Ειδήσεις σήμερα:



Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα - Οι κληρονόμοι και οι όροι για την περιουσία του



Ποτάμια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία - Δείτε live εικόνα από τη μαζική επιστροφή τους



Η στιγμή που γερανός κατεβάζει άνδρα 272 κιλών που δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του στη Φλόριντα - Δείτε βίντεο