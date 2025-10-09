Ντοκ Ρίβερς: «Δεν έγινε ποτέ καμία συζήτηση για ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο»
SPORTS
Ντοκ Ρίβερς Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς

Ντοκ Ρίβερς: «Δεν έγινε ποτέ καμία συζήτηση για ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο»

Ο προπονητής των Μπακς διαψεύδει κατηγορηματικά επαφές με τους Νικς για τον Αντετοκούνμπο, υπενθυμίζοντας τη σταθερή δέσμευση του «Greek Freak» στο Μιλγουόκι

Ντοκ Ρίβερς: «Δεν έγινε ποτέ καμία συζήτηση για ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο»
Ο Ντοκ Ρίβερς... απάντησε στις αναφορές του Σαμς Σαράνια προ δύο ημερών σύμφωνα με τις οποίες υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των Μπακς και των Νικς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο προπονητής των Μπακς ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε ποτέ καμία συζήτηση για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε κάποια άλλη ομάδα, ενώ υπενθύμισε πως ο "Greek Freak" δεν σταματά να δηλώνει σε κάθε του συνέντευξη την αγάπη του για το Μιλγουόκι.

Αναλυτικά ο Ντοκ Ρίβερς τόνισε σχετικά:

«Είμαι προπονητής 26-27 χρόνια και ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι 30 ομάδες καλούν 30 ομάδες (σ.σ. για πιθανές ανταλλαγές). Λένε, για παράδειγμα, ‘Θα θέλατε να ανταλλάξετε τον Κρις Πολ; Και απαντάς όχι. Αυτό δεν αποτελεί συζήτηση για ανταλλαγή. Διάβασα που έλεγαν για αρκετές συζητήσεις για ανταλλαγή του Γιάννη. Ε, λοιπόν, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Μπορώ να σας πω ότι ο Τζον (σ.σ. Χορστ) δεν έχει τηλεφωνήσει ποτέ σε ομάδα για τον Γιάννη. Και μέχρι να συμβεί αυτό, δεν έχεις πραγματικά μια ιστορία. Ήταν μια συζήτηση όπου μια ομάδα τηλεφώνησε και ο Τζον Χορστ (σ.σ. τζένεραλ μάνατζερ των Μπακς) απαντά όχι εδώ και... 11 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί αυτό είναι είδηση τώρα, αλλά υποθέτω ότι έτσι θεωρείται.

Επιπρόσθετα, ο Γιάννης λέει συνέχεια πόσο αφοσιωμένος είναι στην ομάδα και πόσο πιστεύει ότι μπορεί να γίνει καλύτερη, οπότε δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό. Κάθε κομμάτι του Γιάννη το λέει αυτό. Αν διαβάσετε τα σχόλιά του αυτό το καλοκαίρι, κάθε σχόλιο που έχει κάνει αφορά στο ότι βρίσκεται στο Μιλγουόκι, ότι αγαπά την πόλη. Η ιστορία αυτή έχει κουράσει, αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, λοιπόν είναι ότι ο Τζον Χορστ δεν έχει ποτέ καλέσει ομάδα για να ανταλλάξει τον Γιάννη. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Και μέχρι να συμβεί αυτό, δεν υπάρχει πραγματικά καμία είδηση, επαναλαμβάνω».

Ειδήσεις σήμερα:

Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»

Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα

Thema Insights

Το μαζί που γεννιέται γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών

Το φαγητό είναι πολλά περισσότερα από βασική βιολογική ανάγκη. Είναι μια πράξη αγάπης, φροντίδας, συντροφικότητας και ένα πιάτο σπαγγέτι Barilla μπορεί να ενισχύσει την επαφή, να προκαλέσει σύνδεση και να δηλώσει ανυπόκριτα «είμαι εδώ για σένα»! Αυτή είναι η ιστορία πίσω από τη νέα καμπάνια της Barilla.

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης