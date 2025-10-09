Ολυμπιακός: Εκτός για 2-3 εβδομάδες ο Γουόκαπ, χάνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός: Εκτός για 2-3 εβδομάδες ο Γουόκαπ, χάνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
Ο Τόμας Γουόκαπ τραυματίστηκε και θα απουσιάσει από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού κόντρα στην Ντουμπάι BC και Παναθηναϊκό μεταξύ άλλων
Πληθαίνουν τα προβλήματα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα στην περιφερειακή γραμμή του Ολυμπιακού, καθώς στους τραυματισμούς των Φουρνιέ, ΜακΚίσικ και Έβανς ήρθε να προστεθεί και αυτός του Τόμας Γουόκαπ.
Ο διεθνής γκαρντ θα αναγκαστεί να χάσει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες καθώς ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό. Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τα παιχνίδια κόντρα στην Ντουμπάι BC (10/10) και στον Παναθηναϊκό 12/10, μεταξύ άλλων.
Ο διεθνής γκαρντ θα αναγκαστεί να χάσει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες καθώς ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό. Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τα παιχνίδια κόντρα στην Ντουμπάι BC (10/10) και στον Παναθηναϊκό 12/10, μεταξύ άλλων.
