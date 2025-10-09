Ολυμπιακός: Εκτός για 2-3 εβδομάδες ο Γουόκαπ, χάνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Πληθαίνουν

τα προβλήματα για τον Γιώργο

Μπαρτζώκα

στην περιφερειακή γραμμή του Ολυμπιακού

, καθώς στους τραυματισμούς των Φουρνιέ

,

ΜακΚίσικ

και

Έβανς

ήρθε να προστεθεί και αυτός του

Τόμας

Γουόκαπ

.



Ο διεθνής

γκαρντ

θα αναγκαστεί να χάσει τις επόμενες 2-3 εβδομάδες καθώς ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό. Αυτό σημαίνει ότι θα απουσιάσει από τα παιχνίδια κόντρα στην

Ντουμπάι

BC

(10/10) και στον Παναθηναϊκό 12/10, μεταξύ άλλων.