Ολυμπιακός: Αμφίβολος για τα παιχνίδια με Ντουμπάι BC και Παναθηναϊκό ο Φουρνιέ
SPORTS
Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός: Αμφίβολος για τα παιχνίδια με Ντουμπάι BC και Παναθηναϊκό ο Φουρνιέ

Ο Γάλλος αντιμετωπίζει πρόβλημα στην  ποδοκνημική και δεν έπαιξε ούτε με το Μαρούσι 

Αμφίβολος για τα παιχνίδια με την  Ντουμπάι BC και με τον Παναθηναϊκό είναι ο Εβάν Φουρνιέ. 

Ο έμπειρος Γάλλος έχει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, κάτι που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στα δύο επόμενα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν να υποδεχθούν την Ντουμπάι BC για την 3η αγωνιστική της Euroleague (10/10, 21:15) ενώ δύο ημέρες αργότερα θα φιλοξενήσουν τον «αιώνιο» αντίπαλο για την 2η αγωνιστική (12/10, 19:00) της Stoiximan GBL.

Θυμίζουμε δεν έπαιξε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με το Μαρούσι. 

