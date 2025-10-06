Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Στέλιος Μαλεζάς νέος προπονητής της ΑΕΛ
Η διοίκηση της ΑΕΛ κατέληξε στον Στέλιο Μαλεζά για αντικαταστάτη του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο των Θεσσαλών
«Λευκός καπνός» από τις συζητήσεις του ιδιοκτήτη της ΑΕΛ Novibet για τον αντικαταστάτη του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο της ομάδας.
Από την στιγμή που αποφασίστηκε το διαζύγιο με τον Κρητικό τεχνικό, μετά το βαρύ 2-5 από τον Βόλο στο AEL FC Arena, ξεκίνησε η αναζήτηση του ανθρώπου που θα τον διαδεχόταν.
Ο πρώτος στην σχετική λίστα ήταν ο Σάββας Παντελίδης, ωστόσο ακόμα είχε συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης.
Μόλις αυτό ολοκληρώθηκε και επίσημα μετά την ήττα με 2-1 από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, φούντωσαν οι φήμες για τον 60χρονο προπονητή.
Ο έμπειρος προπονητής όμως δεν ήταν ο μοναδικός στην λίστα, καθώς υπήρχε και το όνομα του Στέλιου Μαλεζά.
Ο 40χρονος προπονητής μπορεί αρχικά να φαινόταν ως αουτσάιντερ, αλλά τελικά την τελευταία στιγμή κατάφερε να «κερδίσει στο νήμα» τον συνάδελφό του και να γίνει ο νέος τεχνικός της ΑΕΛ Novibet.
Τα πάντα κρίθηκαν την Δευτέρα καθώς ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Αχιλλέας Νταβέλης είχε συναντήσεις και με τους δύο, αποφασίζοντας τα δώσει τα ηνία στον ανερχόμενο Μαλεζά.
Ο Μαλεζάς πιάνει άμεσα δουλειά και θα είναι κανονικά στην προπόνηση της Τρίτης.
Αρχικά ο προκάτοχός του είχε δώσει περισσότερες μέρες ρεπό καθώς λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων δεν υπάρχει πρωτάθλημα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά κόπηκε και έτσι ο Παντελίδης εκτός εξαιρετικού απροόπτου θα προπονήσει κανονικά τους Θεσσαλούς την Τρίτη.
