Ο Στέλιος Μαλεζάς νέος προπονητής της ΑΕΛ
SPORTS
ΑΕΛ Γιώργος Πετράκης Βόλος Σάββας Παντελίδης Στέλιος Μαλεζάς

Ο Στέλιος Μαλεζάς νέος προπονητής της ΑΕΛ

Η διοίκηση της ΑΕΛ κατέληξε στον Στέλιο Μαλεζά για αντικαταστάτη του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο των Θεσσαλών

Ο Στέλιος Μαλεζάς νέος προπονητής της ΑΕΛ
5 ΣΧΟΛΙΑ
«Λευκός καπνός» από τις συζητήσεις του ιδιοκτήτη της ΑΕΛ Novibet για τον αντικαταστάτη του Γιώργου Πετράκη στον πάγκο της ομάδας.

Από την στιγμή που αποφασίστηκε το διαζύγιο με τον Κρητικό τεχνικό, μετά το βαρύ 2-5 από τον Βόλο στο AEL FC Arena, ξεκίνησε η αναζήτηση του ανθρώπου που θα τον διαδεχόταν.

Ο πρώτος στην σχετική λίστα ήταν ο Σάββας Παντελίδης, ωστόσο ακόμα είχε συμβόλαιο με τον Αστέρα Τρίπολης.

Μόλις αυτό ολοκληρώθηκε και επίσημα μετά την ήττα με 2-1 από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, φούντωσαν οι φήμες για τον 60χρονο προπονητή.

Ο έμπειρος προπονητής όμως δεν ήταν ο μοναδικός στην λίστα, καθώς υπήρχε και το όνομα του Στέλιου Μαλεζά.

Ο 40χρονος προπονητής μπορεί αρχικά να φαινόταν ως αουτσάιντερ, αλλά τελικά την τελευταία στιγμή κατάφερε να «κερδίσει στο νήμα» τον συνάδελφό του και να γίνει ο νέος τεχνικός της ΑΕΛ Novibet.

Τα πάντα κρίθηκαν την Δευτέρα καθώς ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Αχιλλέας Νταβέλης είχε συναντήσεις και με τους δύο, αποφασίζοντας τα δώσει τα ηνία στον ανερχόμενο Μαλεζά.

Ο Μαλεζάς πιάνει άμεσα δουλειά και θα είναι κανονικά στην προπόνηση της Τρίτης.

Κλείσιμο
Αρχικά ο προκάτοχός του είχε δώσει περισσότερες μέρες ρεπό καθώς λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων δεν υπάρχει πρωτάθλημα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά κόπηκε και έτσι ο Παντελίδης εκτός εξαιρετικού απροόπτου θα προπονήσει κανονικά τους Θεσσαλούς την Τρίτη.


Πηγή:www.gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άμεση ανάλυση: Γιατί έσπευσε να... πέσει στη θάλασσα ο Τσίπρας - Σε ποιους ρίχνει γέφυρες, ποιους θέλει να προλάβει

Aρειος Πάγος: Αν ο πατέρας δεν δίνει διατροφή, θα πληρώνουν ο παππούς και η γιαγιά

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε κυψέλες μελισσοκόμου - Δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Start Υour Business: Ώθηση στις νέες ΜμΕ με 6 μήνες δωρεάν Internet και ψηφιακά εργαλεία από την COSMOTE TELEKOM

Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που παρέχει στις νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογική υποστήριξη, εργαλεία παραγωγικότητας και ψηφιακές δυνατότητες για να αναπτυχθούν γρήγορα και με ασφάλεια στην αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης