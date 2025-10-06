Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Παναθηναϊκός: Τράβηγμα στον δικέφαλο ο Σάντσες, θα μείνει εκτός 10 μέρες
Δέκα ημέρες εκτός θα μείνει ο Ρενάτο Σάντσες καθώς η διάγνωση για τον μέσο του Παναθηναϊκού είναι πως υπέστη τράβηγμα στον δικέφαλο
Τα χειρότερα γλίτωσε ο Ρενάτο Σάντσες σχετικά με το θέμα τραυματισμού του.
Ο Πορτογάλος μέσος υπέστη τράβηγμα στον δικέφαλο όπερ σημαίνει πως θα μείνει εκτός για 10 ημέρες και θα κάνει αγώνα δρόμου για να μπορέσει να προλάβει την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 18 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική της Super League.
Το σημαντικό είναι πως ο Σάντσες γλίτωσε τα χειρότερα που θα ήταν πιθανή θλάση και με την οποία θα έχανε όχι μόνο την αναμέτρηση με τους «κίτρινους», αλλά ενδεχομένως και το επόμενο παιχνίδι του «τριφυλλιού».
