Παναθηναϊκός: Τράβηγμα στον δικέφαλο ο Σάντσες, θα μείνει εκτός 10 μέρες
SPORTS
Ρενάτο Σάντσες Παναθηναϊκός Άρης Super League 1

Παναθηναϊκός: Τράβηγμα στον δικέφαλο ο Σάντσες, θα μείνει εκτός 10 μέρες

Δέκα ημέρες εκτός θα μείνει ο Ρενάτο Σάντσες καθώς η διάγνωση για τον μέσο του Παναθηναϊκού είναι πως υπέστη τράβηγμα στον δικέφαλο

Παναθηναϊκός: Τράβηγμα στον δικέφαλο ο Σάντσες, θα μείνει εκτός 10 μέρες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα χειρότερα γλίτωσε ο Ρενάτο Σάντσες σχετικά με το θέμα τραυματισμού του.

Ο Πορτογάλος μέσος υπέστη τράβηγμα στον δικέφαλο όπερ σημαίνει πως θα μείνει εκτός για 10 ημέρες και θα κάνει αγώνα δρόμου για να μπορέσει να προλάβει την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στις 18 Οκτωβρίου για την 7η αγωνιστική της Super League.

Το σημαντικό είναι πως ο Σάντσες γλίτωσε τα χειρότερα που θα ήταν πιθανή θλάση και με την οποία θα έχανε όχι μόνο την αναμέτρηση με τους «κίτρινους», αλλά ενδεχομένως και το επόμενο παιχνίδι του «τριφυλλιού».

1 ΣΧΟΛΙΟ

