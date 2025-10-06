Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ναγέφ Αγκέρντ: Ο κεντρικός αμυντικός της Μαρσέιγ δέχθηκε επίθεση σε αεροδρόμιο της Μασσαλίας
Ναγέφ Αγκέρντ: Ο κεντρικός αμυντικός της Μαρσέιγ δέχθηκε επίθεση σε αεροδρόμιο της Μασσαλίας
Ο αμυντικός της Μαρσέιγ, Ναγέφ Αγκέρντ, δέχθηκε επίθεση από άτομο σε αεροδρόμιο, προτού αναχωρήσει από τη Μασσαλία για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα του Μαρόκου
Επίθεση από ένα άτομο στο αεροδρόμιο της Μαρινιάν, 27 χιλιόμετρα από τη Μασσαλία, δέχθηκε ο αμυντικός της Μαρσέιγ, Ναγέφ Αγκέρντ.
Σύμφωνα με το RMC, ο διεθνής στόπερ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για να ενταχθεί στην εθνική ομάδα του Μαρόκου.
Ο παίκτης βρισκόταν σε αίθουσα VIP, περιμένοντας την πτήση του για την πατρίδα του, ωστόσο ένα άτομο, σε ανύποπτο χρόνο, τον πλησίασε, ζητώντας του τον αριθμό τηλεφώνου του, αλλά και να βγάλουν μία κοινή φωτογραφία.
Ύστερα, το πρόσωπο αυτό φέρεται να ύψωσε τη φωνή του, ενώ, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, επιχείρησε να τον χαστουκίσει πριν τραπεί σε φυγή.
Βέβαια, το προσωπικό ασφαλείας της αίθουσας επενέβη γρήγορα και ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία, όμως ο Αγκέρντ δεν είχε χρόνο να υποβάλει σχετική καταγγελία.
Υπενθυμίζεται πως ο 29χρονος αμυντικός πήρε μεταγραφή στον σύλλογο της Ligue 1 από τη Γουέστ Χαμ αυτό το καλοκαίρι, μετρώντας έκτοτε 7 συμμετοχές και 1 τέρμα.
