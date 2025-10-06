Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Έχασε την πτήση για την Εθνική: Έκλεψαν το διαβατήριο του Μέμφις Ντεπάι στη Βραζιλία
Θα καθυστερήσει η άφιξη στην Ολλανδία του κορυφαίου σκόρερ των «Οράνιε», Μέμφις Ντεπάι, ενόψει των προκριματικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Ο Μέμφις Ντεπάι, ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Εθνικής Ολλανδίας, έχασε την έναρξη των υποχρεώσεών του με τους «Οράνιε» αφού ανέφερε την κλοπή του διαβατηρίου του στη Βραζιλία, όπου αγωνίζεται για την Κορίνθιανς.
Ο Ντεπάι επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ολλανδία το βράδυ της Κυριακής, αλλά ήταν αδύνατο να πραγματοποιήσει το ταξίδι. Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν αντιμετωπίζει τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκτός έδρας με τη Μάλτα την Πέμπτη και εντός έδρας με τη Φινλανδία την Κυριακή.
Η ολλανδική ομοσπονδία (KNVB) δήλωσε ότι ο Ντεπάι «κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του» για να ταξιδέψει και να ενσωματωθεί «το συντομότερο δυνατό».
Η αντίδραση του Κούμαν
Ο προπονητής της Εθνικής, Ρόναλντ Κούμαν, εξέφρασε τη δυσφορία του για την ατυχία, τονίζοντας: «Αυτό είναι ατυχές, κυρίως για τον Μέμφις, αλλά και για εμάς. Φυσικά, θέλεις να ξεκινήσεις την προετοιμασία σου με πλήρη ομάδα».
«Ταυτόχρονα, πρόκειται για περιστάσεις που είναι πέρα από τον έλεγχό μας. Ελπίζουμε πραγματικά να μπορέσει να ταξιδέψει και να ενταχθεί στην προετοιμασία το συντομότερο δυνατό».
Ο Ντεπάι, με τα δύο γκολ που πέτυχε απέναντι στη Λιθουανία τον περασμένο μήνα, ξεπέρασε τον Ρόμπιν φαν Πέρσι και αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ της Ολλανδίας όλων των εποχών, με 52 γκολ σε 104 εμφανίσεις.
Η Ολλανδία βρίσκεται στην κορυφή του 7ου προκριματικού ομίλου με καλύτερη διαφορά τερμάτων από την Πολωνία, έχοντας παράλληλα έναν αγώνα λιγότερο.
