Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Πηγή έμπνευσης για την Τέιλορ Σουίφτ η Ρεάλ Μαδρίτης - Το νέο της τραγούδι με αναφορές στη «βασίλισσα» - Βίντεο
Πηγή έμπνευσης για την Τέιλορ Σουίφτ η Ρεάλ Μαδρίτης - Το νέο της τραγούδι με αναφορές στη «βασίλισσα» - Βίντεο
Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια κάνει αναφορά στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα τραγούδι από το νέο της άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τα ξημερώματα
Η Τέιλορ Σουίφτ τραγουδάει προς τιμήν της Ρεάλ Μαδρίτης.
Το νέο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, «The Life of a Showgirl», που αποτελείται από 12 κομμάτια, κυκλοφόρησε νωρίς το πρωί (3/10).
Στο τραγούδι «Whi $ h Li $ t», η καλλιτέχνιδα από την Πενσυλβάνια αναφέρεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, ως συνώνυμο της πολυτέλειας.
«Θέλουν αυτή την ελευθερία, να ζουν έξω από το σύστημα. Θέλουν αυτά τα τρία σκυλιά που αποκαλούν παιδιά τους. Και αυτό το καλό σερφ, χωρίς υποκριτές. Τα θέλουν όλα. Θέλουν ένα συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι στίχοι.
Η Τέιλορ Σουίφτ είχε ήδη πρωταγωνιστήσει στην ισπανική πρωτεύουσα με τη συναυλία της στο στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» τον Μάιο του 2024.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Το νέο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, «The Life of a Showgirl», που αποτελείται από 12 κομμάτια, κυκλοφόρησε νωρίς το πρωί (3/10).
Στο τραγούδι «Whi $ h Li $ t», η καλλιτέχνιδα από την Πενσυλβάνια αναφέρεται στη Ρεάλ Μαδρίτης, ως συνώνυμο της πολυτέλειας.
«Θέλουν αυτή την ελευθερία, να ζουν έξω από το σύστημα. Θέλουν αυτά τα τρία σκυλιά που αποκαλούν παιδιά τους. Και αυτό το καλό σερφ, χωρίς υποκριτές. Τα θέλουν όλα. Θέλουν ένα συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι στίχοι.
Η Τέιλορ Σουίφτ είχε ήδη πρωταγωνιστήσει στην ισπανική πρωτεύουσα με τη συναυλία της στο στάδιο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» τον Μάιο του 2024.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα