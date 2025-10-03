Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
«Ασημένιος» ο Ντούσκος στα 500μ. σπριντ στο Παγκόσμιο της Σανγκάης
«Ασημένιος» ο Ντούσκος στα 500μ. σπριντ στο Παγκόσμιο της Σανγκάης
Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε τα ξημερώματα και το ασημένιο μετάλλιο στο νέο αγώνα σπριντ 500μ “Shanghai Sprints”
Ο Στέφανος Ντούσκος απέδειξε ξανά πόσο σπουδαίος κωπηλάτης είναι, καθώς μετά το χρυσό μετάλλιο χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάης, τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/10) ανέβηκε ξανά στο βάθρο, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500μ.
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει την κινεζική μεγαλούπολη παρουσία χιλιάδων θεατών και με την συμμετοχή elite κωπηλατών και κωπηλατριών από όλο τον πλανήτη.
Ο Ντούσκος πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Λευκορώσο Ζάλατι που ήταν 3ος πριν λίγες μέρες στο τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος ενώ είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.
Ο Στέφανος Ντούσκος επιστρέφει στην Ελλάδα από την Κίνα τα ξημερώματα της Δευτέρας 00:55.
Όλα τα μετάλλια που κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος
Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Σλάισχαϊμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει την κινεζική μεγαλούπολη παρουσία χιλιάδων θεατών και με την συμμετοχή elite κωπηλατών και κωπηλατριών από όλο τον πλανήτη.
Ο Ντούσκος πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Λευκορώσο Ζάλατι που ήταν 3ος πριν λίγες μέρες στο τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος ενώ είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.
Ο Στέφανος Ντούσκος επιστρέφει στην Ελλάδα από την Κίνα τα ξημερώματα της Δευτέρας 00:55.
Όλα τα μετάλλια που κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος
Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Σλάισχαϊμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500μ.
Μετάλλια σε επίπεδο Κ23
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2015 – χάλκινο μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ρότερνταμ 2016 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Βρέστη 2018 – χρυσό μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σαρασότα 2019 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ιωάννινα 2019 – χάλκινο μετάλλιο
Μεσογειακοί αγώνες
2018 Ταραγόνα – χρυσό μετάλλιο
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Μετάλλια σε επίπεδο Κ23
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2015 – χάλκινο μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ρότερνταμ 2016 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Βρέστη 2018 – χρυσό μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σαρασότα 2019 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ιωάννινα 2019 – χάλκινο μετάλλιο
Μεσογειακοί αγώνες
2018 Ταραγόνα – χρυσό μετάλλιο
Ειδήσεις σήμερα:
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα