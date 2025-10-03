Λουτσέσκου μετά την ήττα στο Βίγκο: «Η Θέλτα ήταν σε άλλο επίπεδο»
Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ στις δηλώσεις του στάθηκε ξανά στο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του στο φινάλε του ημιχρόνου
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Θέλτα μετά την ήττα του ΠΑΟΚ με 3-1 στο Βίγκο για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ στις δηλώσεις του στάθηκε ξανά στο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του στο φινάλε του ημιχρόνου που τους επηρέασε.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Η Θέλτα ξέραμε ότι είναι ποιοτική, έπρεπε να κρατήσουμε τη συνοχή μας. Βρήκαμε ένα γκολ, αλλά είχαμε πάλι 10'' για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχθήκαμε το γκολ. Μας έριξε τον ενθουσιασμό και πήρε αυτοπεποίθηση η Θέλτα.
Το δεύτερο γκολ ήρθε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, θέλαμε να κυνηγήσουμε, αλλά άνοιξαν οι χώροι και η Θέλτα είχε μεγάλες ευκαιρίες και βρήκε ένα ακόμα. Δεν μπορώ να μιλήσω έλλειψη συγκέντρωσης. Είχαμε όλη την επίγνωση ότι η Θέλτα είναι ποιοτικός αντίπαλος. Ήταν σε άλλο επίπεδο σε σχέση με εμάς.
Θέλαμε να προκαλέσουμε σύγχυση στη Θέλτα και το πετύχαμε με το 0-1, αλλά έπρεπε στο τέλος του ημιχρόνου να διαχειριστούμε διαφορετικά την κατάσταση».
