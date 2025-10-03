Ευρωπαϊκά κύπελλα: Εφιαλτική βραδιά σε μία τραγική εβδομάδα με τέσσερις ήττες - Δείτε βίντεο
Ευρωπαϊκά κύπελλα: Εφιαλτική βραδιά σε μία τραγική εβδομάδα με τέσσερις ήττες - Δείτε βίντεο
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ (Europa League) και ΑΕΚ (Conference League) κατάφεραν να χάσουν με ανατροπή από Γκο Αχέντ Ιγκλς, Θέλτα και Τσέλιε αντίστοιχα και η Ελλάδα έχασε πολύτιμο έδαφος στη βαθμολογία της UEFA
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Ελβετία στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League σε συνδυασμό με τις ισοπαλίες ΠΑΟΚ (με Μακάμπι στην ίδια διοργάνωση) και του Ολυμπιακού με την Πάφο (για το Champions League) η συζήτηση που είχε αναπτυχθεί ήταν για το αν προλαβαίνουμε να φτάσουμε την 10η θέση...
Μία εβδομάδα αργότερα και μάλιστα την πρώτη από την αρχή της σεζόν στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα όπου αγωνίστηκαν και οι τέσσερις εκπρόσωποι μας καταφέραμε να γνωρίσουμε τέσσερις ήττες για να προσγειωθούμε ανώμαλα.
Με την 10η Τσεχία να αυξάνει τη διαφορά της μετά τις δύο νίκες που πέτυχαν Πλζεν και Σπάρτα καθώς έφτασε στους 41.100 βαθμούς (ενώ εμείς έχουμε 38.312) πλέον πρέπει να κοιτάμε με πολύ προσοχή προς τα πίσω καθώς η 14η Πολωνία έρχεται με φόρα έχοντας τέσσερις εκπροσώπους στο Conference League και πανηγυρίζοντας σήμερα τρεις νίκες που την έφεραν 13η (με 36.875 βαθμούς).
Κι αν για την ήττα του Ολυμπιακού το βράδυ της Τετάρτης στο Λονδίνο από την Άρσεναλ δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα (γιατί και καλή εμφάνιση έκανε) οι σημερινές ανατροπές που γνώρισαν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήταν πραγματικά σοκαριστικές…
ΠΑΟ - Γκόου Αχέντ Ίγκλς 1-2
Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και στο βροχερό ο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να χάσει ένα δικό του παιχνίδι που μέχρι το 70' έμοιαζε ότι θα τον έβρισκε να πανηγυρίζει τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα ματς στη League Phase του Europa League.
Από την αρχή οι πράσινοι πίεσαν τους Ολλανδούς δημιούργησαν ευκαιρίες και τελικά βρήκαν το γκολ στο 52' με τον Σφιντέρσκι. Στο επόμενο τέταρτο έχασαν μεγάλες ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ το οποίο δεν ήρθε και ακολούθησε το σοκ!
Στο 77' και στο 82' ο Σμιτ με δύο πανομοιότυπα γκολ γύρισε το ματς και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, με τον ΠΑΟ να πετά στα σκουπίδια τη μεγάλη νίκη επί της Γιούνγκ Μπόις (σήμερα οι Ελβετοί κέρδισαν 2-0 στην έδρα της Στεάουα, με του Ρουμάνους να έχουν επικρατήσει στην πρεμιέρα με 1-0 στην έδρα της Γκόου Αχέντ Ίγκλς!).
Θέλτα - ΠΑΟΚ 3-1
Την παραμονή του αγώνα ο Λουτσέσκου τα έβαλε με την... τοξικότητα που σπέρνει την καταστροφή λες και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε θέση που κινδυνεύει με υποβιβασμό.
Σχεδόν 30 ώρες αργότερα ο Ρουμάνος τεχνικός είδε την ομάδα του όχι απλά να μένει για 5ο σερί ματς χωρίς νίκη, αλλά να καταφέρνει να επιτρέψει στη Θέλτα να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις (0-2-5 έχει στο πρώτάθλημα, 1-0-1 έχει πλέον στο Europa League).
Το δε εξοργιστικό για τους ασπρόμαυρους είναι ότι την έπαθαν όπως ακριβώς την πάτησαν και στην Τρίπολη το βράδυ της Κυριακής: Κόντρα στον Αστέρα προηγήθηκαν 3-1 και έπρεπε να κρατήσουν αυτό το σκορ ως το φινάλε του ημιχρόνου αλλά ήρθε η μείωση στο 45'+2'.
✅✅✅❌ 🇵🇱 Poland with 3/4 WINS this week, and +1.500 coefficient points added!— Football Rankings (@FootRankings) October 2, 2025
🇵🇱 Lech Poznań 4
🇦🇹 Rapid Wien 1
🇵🇱 Jagiellonia Białystok 1
🇲🇹 Ħamrun Spartans 0
🇵🇱 Raków Częstochowa 2
🇷🇴 Universitatea Craiova 0
🇵🇱 Legia Warszawa 0
🇹🇷 Samsunspor 1 pic.twitter.com/lGZT4ONBNx
Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1
Άντε μετά να μην είναι προληπτικός ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο 13ο ματς στο οποίο ο Σέρβος κάθισε στον πάγκο της ΑΕΚ, γνώρισε την πρώτη του ήττα, στην πρεμιέρα της Ένωσης στη League Phase του Conference League.
Μια ήττα με κάκιστη εμφάνιση μετά το πρώτο 20λεπτο όπου όλα κυλούσαν ομαλά καθώς από το 7' οι κιτρινόμαυροι είχαν προηγηθεί με τον Κουτέσα και είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.
Από το 20' όμως γύρισε πολύ πίσω και το πλήρωσε. Στο 34' ο Γκρούγιτς έχασε τη μπάλα και ο Κοβάτσεβιτς ξεκίνησε το... εφιαλτικό χατ τρικ ισοφαρίζοντας το σκορ.
Δέκα λεπτά μετά την έναρξη του Β' ημιχρόνου ο Κοβάσεβιτς πήρε το ριμπάουντ από την απόκρουση του Στρακόσα και έκανε το 2-1 με τον Νίκολιτς να περνά Μάνταλο, Κοϊτά ελπίζοντας σε αφύπνιση.
Αυτή ήρθε όταν έριξε στο ματς και τον Πιερό ο οποίος ισοφάρισε αλλά ήταν σε θέση οφσάιντ και στο 80' το ματς τελείωσε. Ο Πινέδα έκανε λάθος, η Τσέλιε βγήκε στην κόντρα ο Κοβάσεβιτς σαν σε προπόνηση πέτυχε το 3-1 και οι Σλοβένοι πήραν το τρίποντο.
