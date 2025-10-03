Conference League: «Τεσσάρα» η ΑΕΚ Λάρνακας στην Άλκμααρ - Δείτε γκολ
Conference League: «Τεσσάρα» η ΑΕΚ Λάρνακας στην Άλκμααρ - Δείτε γκολ
Δεκαέξι ομάδες ξεκίνησαν με το δεξί, διπλά οι Κρίσταλ Πάλας, Μάιντς, Σαμσουνσπόρ, Στρασμπούρ και Σαχτάρ - Κακή πρεμιέρα για την ΑΕΚ
Με μια πολυ σπουδαία νίκη για το κυπριακό ποδόσφαιρο, άνοιξε η αυλαία της League phase του Conference League. Η ΑΕΚ Λάρνακας διέλυσε 4-0 στην «ΑΕΚ Αρένα» την Άλκμααρ ξεκινώντας με τον ιδανικό τρόπο τη διοργάνωση. Καθοριστικό ρόλο, ωστόσο, έπαιξε το γεγονός ότι αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα σχεδόν σε όλο το διάστημα του παιχνιδιου λόγω αποβολής του Πενέτρα με απευθείας κόκκινη, μόλις στο 2ο λεπτό.
Νίκη και για τη Ρακόφ που επιβλήθηκε 2-0 της Κραϊόβα με τον Στράτο Σβάρνα να παίζει 90 λεπτά και τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο να μένει στον πάγκο.
Επίσης, η νεανική Στρασμπούρ παρέταξε 11άδα με μέσο όρο ηλικίας 20 ετών (!), αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να φύγει από τη Μπρατισλάβα με νίκη 2-1 επί της Σλόβαν.
Στο μεταξύ, με την έναρξη της League Phase, η Κρίσταλ Πάλας επιβεβαίωσε τη φήμη που τη συνοδεύει, ως ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Οι Λονδρέζοι του Όλιβερ Γκλάσνερ, με μια πειστική εμφάνιση, επικράτησαν 2-0 της Ντιναμό Κιέβου, τυπικά γηπεδούχου στο Λιούμπιν της Πολωνίας.
Η Ομόνοια «λύγισε» στη Λευκωσία με αντίπαλο τη Μάιντς (0-1), από ένα πέναλτι 15 λεπτά πριν από το τέλος, ενώ η Νόα που την προηγούμενη σεζόν είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, ξεκίνησε με νίκη 1-0 επί της Ριέκα. Η Ζρίνσκι Μόσταρ πέτυχε το σκορ της ημέρας εναντίον της αδύναμης Λίνκολν από το Γιβραλτάρ, 5-0 με πέντε διαφορετικούς σκόρερ, ενώ εντυπωσίασε η Λεχ Πόζναν με το επιβλητικό 4-1 επί της Ραπίντ Βιένης.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League:
Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 0-2 (31΄ Μουνιόθ, 58΄ Ενκέτια)
Ομόνοια (Κύπρος)- Μάιντς (Γερμανία) 0-1 (75΄πεν. Αμίρι)
