Πόλο γυναικών: Στον Ολυμπιακό το Super Cup, επικράτησε 14-11 της Βουλιαγμένης - Βίντεο
Οι ερυθρόλευκες είχαν σε εξαιρετική μέρα την Πλευρίτου με 4 γκολ και τη Σάντα με 3 - Από πλευράς του ΝΟΒ η Μουλχάουτσεν είχε 4 γκολ
Ο Ολυμπιακός διατήρησε το απόλυτο στο Super Cup υδατοσφαίρισης γυναικών, κατακτώντας το τρόπαιο για τρίτη φορά στις ισάριθμες διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί.
Οι ερυθρόλευκες επικράτησαν 14-11 της πρωταθλήτριας Βουλιαγμένης, σε ένα συναρπαστικό ματς που έγινε στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, και ξεκίνησαν τη χρονιά με τίτλο.
Το παιχνίδι ήταν εντυπωσιακό, με πολύ γρήγορο ρυθμό και όμορφα γκολ, θυμίζοντας τη συγκλονιστική σειρά τελικών του περασμένου Μαΐου, όταν ο ΝΟΒ σταμάτησε την 11ετή "δυναστεία" του Ολυμπιακού στην Α1.
Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ ως το τέλος του τρίτου οκταλέπτου (11-11), αλλά στην τελευταία περίοδο το συγκρότημα του Δημήτρη Κραβαρίτη φάνηκε να έχει περισσότερες δυνάμεις και πιο καθαρό μυαλό.
Πήρε προβάδισμα με γκολ της Τριχά, αύξησε τη διαφορά με τρομερή προσπάθεια της Σάντα στην κόντρα και η Πλευρίτου σε παίκτρια παραπάνω "κλείδωσε" τη νίκη της πειραϊκής ομάδας, που κράτησε τη Βουλιαγμένη "άσφαιρη" στο τελευταίο οκτάλεπτο.
Οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για την Κυριακή (5/10), όταν θα αναμετρηθούν στον Πειραιά, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
Τα οκτάλεπτα (με πρώτη τη Βουλιαγμένη): 4-3, 3-4, 4-4, 0-3
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιάουστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 4, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, 'Αντριους 1, Σιούτη 2, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Διρχαλίδου.
