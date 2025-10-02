Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Φεντερίκο Γκάτι: Από τα μεροκάματα στις οικοδομές, βασικός στη Γιουβέντους και σκόρερ ενός γκολ που θα το ζήλευε και ο Ρονάλντο - Δείτε βίντεο
Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός της Γιούβε χρειάστηκε να ξεπεράσει πολλά εμπόδια για να φτάσει εκεί που ονειρευόταν
Το Παβαρόλο είναι μια μικρή κοινότητα που ανήκει στον μητροπολιτικό δήμο του Τορίνο και στον οποίο ζουν μόλις 1.100 άνθρωποι.
Εκεί γεννήθηκε πριν από 27 χρόνια ο Φεντερίκο Γκάτι ο οποίος μεγάλωσε με το όνειρο να γίνει ποδοσφαιριστής, παρόλο που από μικρός ξεχώριζε για το ύψος του (είναι 1,90).
Ξεκίνησε την πορεία του στο χώρο του ποδοσφαίρου από την ομάδα του χωριού του για να αρχίσει να απασχολεί τους σκάουτερ όταν στα 17 του χρόνια αγωνιζόταν στην Κ19 της Αλεσάντρια.
Σημαντική λεπτομέρεια; Για να μπορέσει να βγάζει τα προς το ζειν, τα πρωινά δούλευε στις λαϊκές αγορές μεταφέροντας τελάρα με φρούτα και λαχανικά και τα απογεύματα ταξίδευε από το Παβαρόλο στην Αλεσάντρια (70 χλμ απόσταση) για να προπονηθεί.
Το 2020 βρέθηκε στην Προ Πάτρια ομάδα της 3ης κατηγορίας, αλλά και πάλι τα λεφτά που κέρδιζε ήταν ελάχιστα με τον πανύψηλο κεντρικό αμυντικό το πρωί να δουλεύει στις οικοδομές (!) με κύρια απασχόληση την τοποθέτηση κουφωμάτων και τα απογεύματα έκανε προπονήσεις με την ομάδα του.
Εκεί τον εντόπισε η Φροζινόνε και τον έκανε δικό της το καλοκαίρι του 2020, δίνοντας του τη δυνατότητα να αισθανθεί για πρώτη φορά επαγγελματίας καθώς του προσέφερε ένα αξιοπρεπές συμβόλαιο το οποίο του επέτρεπε να αφοσιωθεί στο ποδόσφαιρο και να αφήσει τις... οικοδομικές εργασίες.
Κι η άνοδος του ήταν κάτι παραπάνω από ραγδαία καθώς μετά από 1.5 χρόνο βρέθηκε στη Γιουβέντους, αλλά και στην Εθνική Ιταλίας με τη χρηματιστηριακή του αξία να φτάνει πλέον στα 24 εκατομμύρια ευρώ (αποκτήθηκε έναντι 5 εκατ. ευρώ).
Κι αυτό το ποσό δεν αποκλείεται να εκτιναχθεί μετά το εκπληκτικό γκολ που πέτυχε κόντρα στη Βιγιαρεάλ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League που έκανε πολλούς να τον συγκρίνουν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
