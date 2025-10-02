Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται για περιοδεία στην Ινδία με ποδόσφαιρο, Bollywood, συναυλίες και φαγητό

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, με προπονητή τον Λιονέλ Σκαλόνι, πρόκειται να παίξουν φιλικό στην Κεράλα μεταξύ 10 και 18 Νοεμβρίου, αν και οι αντίπαλοι και ο τόπος διεξαγωγής δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.Εάν η επίσκεψη αυτή πραγματοποιηθεί, θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο Μέσι θα κάνει δύο ταξίδια στην Ινδία μέσα σε δύο μήνες.Ωστόσο, μένει να δούμε αν ο 38χρονος επιθετικός θα συμμετάσχει στον αγώνα με την Κεράλα.